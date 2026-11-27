Después de haber asegurado que resolvería la guerra entre Rusia y Ucrania de manera inmediata, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quedó en el centro de las críticas por su giro diplomático: pasar de las promesas de paz a llamar "mi amigo" a Vladímir Putin, mientras la invasión sigue cobrándose vidas a casi cinco años de su inicio.

La contradicción generó un fuerte malestar en Kiev y expuso la creciente tensión entre la Casa Blanca y el gobierno ucraniano, en un momento en que además crecen las dudas sobre la continuidad de los compromisos financieros europeos con Ucrania.

En una entrevista con la BBC emitida este viernes, el presidente Volodímir Zelenski expresó su frustración con la postura de Washington y reclamó que Estados Unidos ejerza presión real sobre Putin en lugar de congraciarse con él.

El mandatario calificó de "extraño" que Trump tratara de "amigo" al mandatario ruso durante una cumbre reciente en China, recordando que se trata de "un agresor y un asesino". "No puede ser mi amigo", sentenció desde Kiev, comparando esa expresión con llamar amigo a Adolf Hitler durante la Segunda Guerra Mundial.

La justificación de Trump y el respaldo del Kremlin

Lejos de corregir el rumbo, Trump defendió el jueves desde Mar-a-Lago su cercanía discursiva con Putin bajo el argumento de que busca negociar el fin del conflicto. "Queremos llegar a un acuerdo. Queremos detener la matanza", sostuvo, y justificó su trato cordial diciendo que no puede sentarse a hablar con hostilidad porque "el mayor problema de ese acuerdo es que tenemos a dos líderes que se odian profundamente".

La postura de Washington terminó dándole aire a Moscú: el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, salió rápidamente a cuestionar a Zelenski acusándolo de "insultar a su homólogo" y afirmando que el mandatario ucraniano "no está dispuesto a seguir el camino de una solución pacífica".