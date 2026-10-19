Se incendió una vivienda en la Misión Baja de Ushuaia

Un incendio afectó hoy a una vivienda del barrio Militar Misión Baja, en Ushuaia, donde afortunadamente no había personas en el interior al momento de registrarse el siniestro.

El hecho sucedió alrededor de las 17 horas cuando un llamado a emergencias alertó sobre el fuego que generó una densa humareda, la cual podía verse desde la costa de la ciudad.

Rápidamente acudieron los bomberos del cuartel central, al tiempo personal de la Comisaría Segunda de la Policía Provincial, donde se constató que al momento del incendio no había personas ni víctimas fatales.

Tras las pericias correspondientes, se estableció que el origen del fuego sería de carácter accidental.

Por lo ocurrido, se labraron las actuaciones policiales para dejar constancia de lo ocurrido.