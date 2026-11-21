La Policía Provincial dio a conocer los resultados de los allanamientos realizados en el marco de la investigación por la sustracción de cajas de pollo congelado de un camión, y en el cual se continúa advirtiendo evitar la compra de los pollos a través de las redes sociales.

Los operativos de la Comisaría Tercera se concretaron en tres domicilios de la ciudad y culminaron con el secuestro de una gran cantidad de mercadería, además de la notificación de cuatro personas quienes permanecieron y permanecen en libertad.

En el primer procedimiento, llevado a cabo en la calle Ricardo Rojas al 1000, los efectivos secuestraron 95 cajas cerradas de pollo de 20 kilogramos cada una. En ese lugar, Marcos Herrera, de 47 años, fue notificado de sus derechos y garantías en el marco de la causa.

El segundo allanamiento se realizó en Antiguos Pobladores al 300. Allí, la policía incautó tres bolsas de pechuga y una de pata muslo de la marca Pollolín. En este domicilio, Leonardo Martínez y Yésica Escalante fueron notificados de derechos y garantías.

En el tercer allanamiento, en un inmueble ubicado en la calle Koyuska al 900, las autoridades secuestraron 69 pollos enteros y siete cajas de 20 kilogramos. En este caso, la persona notificada fue Alicia Rodríguez.

Desde la fuerza policial precisaron que la notificación de derechos y garantías implica que las personas quedan formalmente vinculadas a la investigación judicial, aunque no se detalló si se dispuso algún tipo de medida restrictiva de la libertad para los involucrados.

Las actuaciones continúan a cargo del Juzgado de Instrucción N.º 1 del Distrito Judicial Norte.