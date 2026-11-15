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Una sirena perteneciente al Destacamento N.º 1 de Bomberos Voluntarios de Ushuaia explotó durante la jornada del domingo. El hecho se produjo mientras los cuarteles del país hacían sonar sus alarmas en adhesión a la campaña nacional Estrellas Amarillas, en el marco del Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Siniestros Viales.

De acuerdo con el comunicado difundido por la Asociación Civil, el desperfecto en el dispositivo se produjo por causas que aún se desconocen. La explosión provocó la fragmentación de sus componentes, cuyos restos salieron despedidos y ocasionaron daños materiales en viviendas, comercios y vehículos de la zona, en un radio de aproximadamente 100 metros alrededor de la sede de calle Kuanip 965.

Desde la institución confirmaron que, afortunadamente, no se registraron personas lesionadas como consecuencia del incidente.

Tras lo sucedido, las autoridades de la Asociación activaron de inmediato los protocolos correspondientes y tomaron contacto con los vecinos y comerciantes que sufrieron daños. Según indicaron, los afectados ya fueron informados de la situación y la comisión directiva se encuentra realizando las gestiones necesarias para dar una respuesta y solucionar los inconvenientes ocasionados.

Desde Bomberos Voluntarios agradecieron la predisposición y colaboración de los vecinos que se comunicaron tras la explosión, y ratificaron que están a disposición de los damnificados para acompañar las gestiones derivadas del hecho.