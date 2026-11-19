El Juzgado Correccional y Contravencional del Distrito Judicial Sur, a cargo del juez Lucas Berber, condenó a un hombre de 38 años a un año y cuatro meses de prisión de cumplimiento efectivo, tras hallarlo responsable de tres hurtos consumados, un hurto en grado de tentativa y resistencia a la autoridad en concurso ideal con lesiones leves.

De acuerdo con la investigación, los hechos contra la propiedad ocurrieron entre enero y septiembre de 2025 en distintos comercios de Ushuaia. El condenado sustrajo teléfonos celulares en el Hotel Cap Polonio, el comercio El Rincón de Bely’s y el local Gélido. Además, intentó llevarse dos dispositivos de las oficinas de la empresa Gas Austral, pero fue interceptado por personal policial en la Plaza Piedrabuena.

Los pesquisas establecieron que el hombre utilizaba una modalidad similar en todos los casos. Ingresaba a los locales, esperaba que los empleados se alejaran del sector de atención al público y tomaba los celulares sin ser advertido.

A estos hechos se le suma una grave agresión contra un efectivo de la Comisaría Segunda. Mientras el acusado permanecía bajo custodia en la guardia del Hospital Regional Ushuaia, se resistió a un procedimiento policial y lesionó al oficial mediante un cabezazo en el rostro.

Al determinar la pena, el juez Berber consideró la reiteración de los hechos, la cantidad de víctimas y los antecedentes penales del acusado. Por ese motivo, declaró su reincidencia y estableció que la condena deberá cumplirse de manera efectiva, debido a que registra una pena anterior de prisión.

El Juzgado ordenó que la detención se concrete una vez que la sentencia adquiera firmeza. Hasta entonces, el condenado deberá cumplir distintas pautas de conducta, entre ellas presentarse dos veces por semana en la Comisaría Quinta, informar cualquier cambio de domicilio y no salir de la provincia ni del país sin autorización judicial. En las actuaciones intervino el fiscal Daniel Curtale y la defensora oficial María Florencia Arnst.

La identidad del delincuente no fue dada a conocer por la Justicia.