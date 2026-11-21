La imagen corresponde a archivo y no al hecho que se describe en este artículo

Dos hombres de 38 y 28 años fueron anoche aprehendidos sobre la Ruta Provincial N.º 24, ex ruta B, acusados del delito de abigeato, cuando en un rodado trasladaban un animal muerto y un ovino vivo.

El hecho ocurrió cuando personal de la Brigada Rural, interceptó un vehículo Volkswagen Gol, con dos personas en su interior. Al inspeccionar el rodado, se encontraron en el asiento trasero un animal faenado y un ovino vivo, por lo que inmediatamente procedieron a la aprehensión de los dos malvivientes.

Posteriormente, ambos sujetos fueron identificados como Leandro Perecin y Tomás Aparicio, quienes quedaron a disposición de la Fiscalía de Turno del Distrito Judicial Norte, que dispuso las actuaciones de rigor por el delito en flagrancia.