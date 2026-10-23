Cómo consultar el Veraz gratis en Argentina y qué hacer si tenés una deuda

Consultar el Veraz es una de las formas de conocer qué información financiera figura sobre una persona en Argentina. El historial crediticio puede influir al momento de solicitar un préstamo, acceder a una tarjeta de crédito o realizar determinadas operaciones comerciales.

Sin embargo, consultar el Veraz no requiere necesariamente pagar por un informe. Existen mecanismos gratuitos para conocer los datos registrados y verificar si hay deudas informadas, cuál es la entidad acreedora y qué situación crediticia figura a nombre de cada persona.

Cómo consultar el Veraz gratis

Una de las alternativas es ejercer el derecho de acceso previsto por la Ley de Protección de Datos Personales. Según informa Equifax, la empresa que comercializa Veraz en Argentina, cada persona puede solicitar gratuitamente su informe personal una vez cada seis meses, acreditando su identidad.

Para iniciar el trámite, hay que ingresar al sitio oficial de Veraz, buscar la opción “Derecho de Acceso” y seguir las instrucciones para obtener el PIN que permite consultar el reporte.

El procedimiento es personal y no requiere contratar gestores para acceder a la información.

Cómo consultar las deudas gratis en el Banco Central

Otra opción es revisar la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina (BCRA), que reúne información sobre financiaciones informadas por entidades financieras y otros proveedores de crédito.

La consulta es gratuita y se realiza con el CUIT, CUIL o CDI de la persona. El sistema permite conocer, entre otros datos, qué entidad informó una financiación, el monto registrado, el período correspondiente y la situación asignada.

Para hacer la consulta, se debe ingresar al sitio oficial del BCRA, sección Central de Deudores.

La información se actualiza mensualmente y permite consultar el historial disponible de los últimos 24 meses. Es importante tener en cuenta que aparecer en la Central de Deudores no significa necesariamente estar en mora: también se registran financiaciones que se encuentran en situación normal.

Qué significan las situaciones de la Central de Deudores

El BCRA utiliza distintas categorías para identificar la situación crediticia informada por las entidades. La clasificación debe interpretarse teniendo en cuenta el período, los días de atraso y los demás datos disponibles.

Situación 1: normal. Corresponde, en términos generales, a atrasos de hasta 31 días.

Situación 2: riesgo bajo. Comprende atrasos superiores a 31 y de hasta 90 días.

Situación 3: riesgo medio. Incluye atrasos superiores a 90 y de hasta 180 días.

Situación 4: riesgo alto. Comprende atrasos superiores a 180 días y de hasta un año.

Situación 5: irrecuperable. Corresponde, en términos generales, a atrasos superiores a un año.

Estas categorías no deben confundirse con una decisión automática sobre el otorgamiento de un préstamo. Cada entidad evalúa sus propias condiciones y criterios al analizar una solicitud.

Qué hacer si aparece una deuda que ya pagaste

Si una deuda continúa apareciendo después de haber sido cancelada o regularizada, conviene revisar primero qué entidad informó el dato y a qué período corresponde.

El BCRA recomienda presentar el reclamo ante la entidad o el proveedor que suministró la información. Es importante conservar los comprobantes de pago, las constancias de cancelación y el número de reclamo.

Como la Central de Deudores se actualiza mensualmente, una operación regularizada puede continuar figurando durante un tiempo hasta que se publique la actualización correspondiente. Si el dato sigue siendo incorrecto o está desactualizado, se puede iniciar el trámite de rectificación por los canales oficiales del Banco Central.

Si aparece una deuda que no reconocés, no conviene pagarla ni aceptar un acuerdo sin verificar primero su origen.

El primer paso es identificar a la entidad que informó la operación y solicitar la documentación que permita determinar de dónde proviene. Si se sospecha que hubo una estafa, suplantación de identidad o contratación no autorizada, también corresponde denunciar la situación ante la entidad involucrada y seguir los canales oficiales de reclamo.

La Ley 25.326 de Protección de Datos Personales reconoce el derecho a solicitar la rectificación, actualización o supresión de información personal cuando corresponda. Para ejercerlo, se puede consultar la guía de la Agencia de Acceso a la Información Pública.

¿Estar en el Veraz impide pedir un préstamo?

No necesariamente. La información crediticia puede influir en la evaluación que hace una entidad, pero no existe una prohibición automática para solicitar financiación por el solo hecho de figurar en una base de datos.

Por eso, antes de iniciar un trámite crediticio, es recomendable revisar el informe, comprobar que los datos sean correctos y reclamar cualquier error por las vías correspondientes.

Consultar periódicamente la situación crediticia permite detectar registros desconocidos, verificar deudas pendientes y controlar que la información se encuentre actualizada, sin necesidad de pagar por cada consulta.