De izquierda a derecha. Sol Torres, Julieta L. Mateos (sentada) y María José Iglesias (sentada). Atrás, Marcelo Yanovsky, María José de Leone, Giuliana Contino y Yamila Agrofoglio | CONICET

Un equipo de investigadores argentinos del CONICET identificó un mecanismo molecular inédito que explica cómo las plantas conectan y coordinan dos funciones esenciales para su supervivencia: su reloj biológico interno y su sistema inmunológico frente a enfermedades.

El trabajo, publicado en la prestigiosa revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), fue liderado por Julieta Lisa Mateos, investigadora del Instituto de Fisiología, Biología Molecular y Neurociencias (IFIBYNE, CONICET-UBA), utilizando el modelo vegetal Arabidopsis thaliana.

Hasta ahora, la ciencia sabía que las plantas utilizan su reloj interno para anticiparse a los cambios de luz y temperatura y ajustar su crecimiento a cada estación, y que cuentan con sistemas propios para defenderse de bacterias y microorganismos. Sin embargo, el puente molecular que permitía que ambos procesos se comunicaran permanecía sin resolverse.

La proteína clave detrás del mecanismo

Los científicos demostraron que la proteína SPLICING FACTOR 1 (SF1) cumple un rol central en un proceso denominado splicing alternativo, que actúa como un "editor" de la expresión genética al permitir que un mismo gen genere distintas versiones de una proteína para ampliar la capacidad de respuesta celular.

Durante los ensayos, el equipo comprobó que al alterar el funcionamiento de la proteína SF1, el reloj biológico de la planta perdía su ritmo normal y, en simultáneo, el ejemplar se volvía mucho más vulnerable frente a infecciones bacterianas.

"Si bien estamos en una etapa de investigación básica, nuestro aporte es haber identificado un mecanismo molecular que conecta dos funciones fisiológicas relevantes. A partir de este conocimiento se abre una línea de investigación que, a largo plazo, podría contribuir al desarrollo de cultivos mejor adaptados a su ambiente y con mayor resistencia a patógenos", destacó Julieta Lisa Mateos.

Según explicaron los especialistas, los resultados obtenidos en Arabidopsis thaliana pueden trasladarse a cultivos estratégicos de alto valor agronómico, como el maíz, el trigo y la soja, especies en las que ahora buscarán confirmar si este mecanismo se mantiene conservado.

El objetivo de la próxima etapa es aplicar herramientas de mejoramiento o edición génica precisa —como la técnica CRISPR— para ajustar la forma en que se procesa un gen determinado. De ese modo, se podrían obtener plantas más resistentes a enfermedades y al estrés ambiental sin alterar el funcionamiento general del cultivo ni generar organismos transgénicos en el producto final.