En cualquier gimnasio hay una escena que se repite. Mientras algunos entrenan con zapatillas deportivas de última generación, otros eligen modelos de lona, suelas finas y diseños que parecen más apropiados para caminar por la ciudad que para levantar una barra cargada de discos. No es una cuestión de moda ni una elección improvisada. Detrás de ese calzado sencillo existe una razón vinculada con la técnica de entrenamiento.

¿Qué tienen de especial las zapatillas de suela plana?

La principal diferencia está en la construcción de la suela. A diferencia del calzado de running, que incorpora materiales diseñados para amortiguar impactos durante la carrera, las zapatillas planas ofrecen una base más firme y una separación menor entre el pie y el suelo.

Esta característica resulta especialmente útil en el peso muerto, un ejercicio en el que la barra se levanta desde el piso y la estabilidad del apoyo forma parte de la técnica. Una suela firme evita la compresión excesiva del material bajo la carga y favorece una posición más consistente durante el levantamiento.

Entre las opciones urbanas que suelen aparecer en los gimnasios están las zapatillas Vans, reconocidas por sus suelas relativamente planas y su origen vinculado al skate. Algunos de sus modelos clásicos ofrecen una base estable para determinados ejercicios de fuerza, aunque no fueron diseñados específicamente para levantar pesas y sus características varían según la versión.

La elección tampoco depende exclusivamente de la marca. La rigidez de la suela, el ajuste del calzado y la ausencia de una amortiguación demasiado blanda son aspectos más relevantes que su apariencia.

Por qué las zapatillas de running no siempre funcionan para levantar pesas

Las zapatillas de running están diseñadas para acompañar una secuencia de impactos y desplazamientos hacia adelante. Sus entresuelas incorporan espumas que absorben parte de las fuerzas generadas al correr, mientras que la geometría del calzado favorece la transición entre una pisada y la siguiente.

En una sentadilla pesada, las exigencias son diferentes. El objetivo es mantener una base de apoyo estable mientras el cuerpo desciende y vuelve a subir con una carga adicional.

Cuando la entresuela es demasiado blanda, el material se comprime bajo el peso y genera pequeñas variaciones en el apoyo. Esto no significa que resulte imposible hacer sentadillas con zapatillas de running, pero sí que su construcción no está optimizada para este tipo de ejercicio.

En el peso muerto ocurre algo parecido. Una suela gruesa y amortiguada aumenta la distancia entre el pie y el suelo y, por lo tanto, la altura desde la que se realiza el levantamiento. Aunque la diferencia sea de pocos milímetros, quienes buscan perfeccionar su técnica suelen preferir un calzado más bajo y firme.

¿Qué calzado conviene según el ejercicio?

La elección se entiende mejor cuando se observa qué exige cada movimiento. No todas las actividades del gimnasio necesitan el mismo tipo de apoyo.

Tipo de calzado Características Uso más habitual Suela plana y firme Base baja, estable y con poca compresión Peso muerto y ejercicios de fuerza Halterofilia Talón elevado y plataforma rígida Sentadillas profundas y levantamientos olímpicos Running Amortiguación y diseño para desplazamientos Correr y entrenamientos cardiovasculares Training Base estable con cierta flexibilidad y amortiguación Rutinas mixtas de gimnasio

Los detalles que conviene revisar antes de elegir

Más allá de las categorías comerciales, hay características que ayudan a distinguir un calzado apropiado para entrenar fuerza.

● La primera es la firmeza de la suela. Una base que se comprime demasiado al recibir peso dificulta mantener un apoyo uniforme. En cambio, los materiales más rígidos ofrecen una superficie consistente durante el movimiento.

● La segunda es la altura. Para peso muerto, una suela baja evita sumar centímetros innecesarios al recorrido de la barra. En sentadillas, la elevación del talón responde a otras necesidades técnicas.

● También importa la tracción. Los pisos de gimnasio presentan distintas terminaciones y una suela con buen agarre reduce los deslizamientos durante los ejercicios.

● Por último, el ajuste debe mantener el pie seguro sin generar molestias. Los cordones, la estructura del talón y el espacio disponible en la parte delantera influyen en la sensación de estabilidad.

Un calzado que acompañe tu forma de entrenar

Un entrenamiento centrado en peso muerto no demanda exactamente lo mismo que una sesión de levantamiento olímpico. Tampoco una rutina de musculación tradicional necesita el mismo calzado que una clase que combina saltos, desplazamientos y trabajo con cargas.

La elección deja de ser una cuestión de tendencias cuando se presta atención al contacto con el piso, la firmeza de la plataforma y el recorrido de cada ejercicio.

En Vaypol podés explorar distintas alternativas de calzado deportivo para comparar diseños, materiales y tipos de suela según tu entrenamiento. Antes de elegir, vale la pena mirar un detalle que muchas veces pasa inadvertido en la vidriera, pero se vuelve evidente frente a una barra cargada: cómo responde la zapatilla cuando todo el peso descansa sobre ella.