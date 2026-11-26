Las vacaciones de verano suelen organizarse alrededor de las actividades, los traslados y los lugares para visitar. Sin embargo, hay un detalle que muchas veces queda relegado al momento de elegir alojamiento: las condiciones de la habitación cuando sube la temperatura.

Qué preguntar sobre el aire acondicionado antes de reservar

El aire acondicionado suele aparecer entre los primeros filtros de búsqueda de hoteles y alquileres temporarios durante el verano. Sin embargo, que figure entre los servicios incluidos no garantiza que todas las habitaciones tengan un equipo propio.

En algunos alojamientos, la climatización es centralizada y la temperatura se regula desde una administración general. En otros, cada dormitorio cuenta con un equipo individual que el huésped maneja mediante un control remoto.

Antes de confirmar la reserva, resulta útil preguntar si el aire acondicionado está instalado en el dormitorio o solamente en el living. Esta diferencia adquiere importancia en departamentos donde los ambientes están separados por puertas o pasillos, ya que el aire frío no se distribuye de manera uniforme.

También conviene averiguar si el equipo funciona correctamente, si dispone de distintas velocidades y si permite regular la temperatura durante toda la noche. En hoteles con sistemas centralizados, es importante conocer los horarios de funcionamiento y las opciones disponibles para los huéspedes.

La orientación de la habitación influye en el calor acumulado

La ubicación del dormitorio dentro del edificio también merece atención. En Argentina, por su posición en el hemisferio sur, las orientaciones norte y oeste reciben una exposición solar especialmente relevante, aunque en distintos momentos del día.

Las ventanas orientadas al norte reciben abundante radiación solar a lo largo del año. Las que miran hacia el oeste, en cambio, quedan expuestas al sol de la tarde, cuando las temperaturas exteriores suelen ser elevadas.

Esto último resulta especialmente importante durante las vacaciones de verano. Una habitación con ventanales hacia el oeste, sin protección solar adecuada, acumula calor durante las últimas horas del día y conserva parte de esa temperatura después del atardecer.

No hace falta descartar automáticamente estos alojamientos. La presencia de persianas exteriores, toldos o cortinas que bloqueen la radiación modifica considerablemente las condiciones del ambiente.

Ropa de cama liviana para las noches de verano

La ropa de cama es otro aspecto que merece atención, aunque rara vez aparece detallado en las publicaciones de alquileres temporarios.

Durante el verano, las sábanas livianas y los tejidos transpirables resultan más adecuados que los acolchados gruesos o las mantas pesadas. El algodón y el lino son materiales habituales para esta época porque ofrecen una textura agradable y permiten una buena circulación del aire a través del tejido.

En hoteles, la ropa de cama suele estar estandarizada, pero muchos establecimientos disponen de alternativas más livianas a pedido del huésped. Consultarlo antes de llegar evita depender exclusivamente de lo que esté preparado en la habitación.

En alquileres temporarios, se recomienda comprobar si se incluyen sábanas de temporada y si hay mantas adicionales guardadas para utilizarlas solamente cuando sea necesario.

El espacio en la cama también importa cuando hace calor

Al reservar una habitación para dos personas, las dimensiones de la cama suelen quedar en segundo plano frente al precio o la ubicación. Sin embargo, en noches de temperaturas elevadas, disponer de suficiente espacio marca una diferencia en la comodidad.

Una cama matrimonial estándar ofrece menos superficie individual que una queen o una king. Por eso, cuando dos personas comparten habitación, elegir un colchón king permite mantener mayor separación entre ambas, sin necesidad de dormir pegadas durante las noches de calor.

Este detalle resulta especialmente útil en alojamientos donde la climatización es limitada o donde las temperaturas se mantienen altas después de la puesta del sol.

Qué revisar apenas se llega al alojamiento

Lo primero es encender el aire acondicionado, si está incluido, y comprobar que responda al control remoto. También hay que verificar que las rejillas no estén obstruidas y que el equipo impulse aire frío después de unos minutos de funcionamiento.

Si el sistema presenta problemas, lo mejor es avisar inmediatamente a recepción o al anfitrión. La limpieza interna y el mantenimiento de los equipos corresponden al responsable del alojamiento.

Después, llega el turno de las persianas y cortinas. Algunas habitaciones tienen sistemas eléctricos, mientras que otras utilizan mecanismos manuales que pueden requerir cierta práctica. Probarlos durante el día permite familiarizarse con su funcionamiento antes de necesitarlos.

En alojamientos con ventilación natural, es importante identificar qué ventanas se abren, si cuentan con mosquiteros y cómo generar circulación de aire sin comprometer la seguridad.

Por último, revisá la ropa de cama disponible y retirás las capas que no necesites. Si faltan sábanas livianas o un ventilador anunciado en la publicación, es mejor solicitarlo apenas llegás.

Los detalles que las fotografías no muestran

Las plataformas de reservas ofrecen filtros para seleccionar alojamientos con aire acondicionado, balcón, terraza o determinadas características del dormitorio. Sin embargo, las fotografías no siempre permiten conocer cómo funciona cada espacio durante una tarde de verano.

Una habitación luminosa en una imagen tomada por la mañana presenta condiciones diferentes cuando recibe sol directo a las seis de la tarde. Del mismo modo, un equipo de aire acondicionado visible en una fotografía no confirma que tenga capacidad suficiente para climatizar todo el departamento.

Por eso, antes de reservar, conviene prestar atención a las descripciones y a los comentarios recientes de otros huéspedes, especialmente de quienes se alojaron durante los meses más calurosos.

Y si la experiencia de las vacaciones lleva a prestar más atención al espacio, la ropa de cama y las características del colchón, Simmons ofrece distintas alternativas de sistemas de descanso para evaluar al momento de renovar la cama de casa.