Una pérdida de agua que afecta al departamento de abajo, una cerradura que deja de funcionar o un desperfecto eléctrico en plena noche. Los imprevistos domésticos forman parte de la vida cotidiana y, aunque no siempre provocan daños materiales importantes, resolverlos implica gastos inesperados, tiempo y la búsqueda de asistencia especializada.

En respuesta a estas necesidades, el mercado asegurador argentino amplía su oferta de protección para viviendas. Los seguros de hogar, históricamente asociados a incendios y robos, suman servicios de asistencia domiciliaria, coberturas para objetos personales y alternativas de contratación adaptadas a propietarios e inquilinos.

A esta evolución se suma la digitalización del sector, con propuestas que incorporan cotización online, contratación a distancia y opciones para ajustar las coberturas según las características de cada vivienda.

Los seguros de hogar van más allá de los riesgos tradicionales

Durante décadas, contratar un seguro de hogar estuvo asociado principalmente con la protección de una propiedad frente a incendios, robos y otros siniestros de importancia. Estas coberturas siguen siendo fundamentales, pero la oferta actual incorpora prestaciones que responden a necesidades más diversas.

En Argentina, los seguros de hogar abarcan distintas dimensiones de protección: la estructura del inmueble, los bienes que se encuentran en su interior y la responsabilidad civil ante daños ocasionados a terceros. El alcance de cada prestación varía según la compañía, el plan contratado y las condiciones de la póliza.

Entre las coberturas más habituales figuran incendio, robo o hurto de pertenencias, rotura de cristales y responsabilidad civil. Esta última contempla determinadas situaciones en las que un incidente originado en la vivienda provoca perjuicios a otras personas o propiedades, dentro de los límites establecidos en el contrato.

La oferta también incluye alternativas frente a daños por agua, fenómenos climáticos y desperfectos en electrodomésticos o equipos electrónicos. Su disponibilidad depende del producto elegido y de las condiciones específicas de contratación.

Esta diversificación introduce nuevos criterios al momento de comparar seguros. Además de evaluar los riesgos cubiertos, resulta necesario prestar atención a las sumas aseguradas, las exclusiones y los límites de indemnización, aspectos que determinan el alcance real de la protección.

De las emergencias domésticas a la protección de los objetos personales

Uno de los cambios más notorios en la oferta aseguradora es la incorporación de servicios destinados a resolver problemas cotidianos, sin que necesariamente exista un siniestro de gran magnitud.

Las asistencias domiciliarias ocupan un lugar cada vez más visible dentro de estas propuestas. Los servicios de plomería, electricidad y cerrajería brindan una respuesta ante urgencias que requieren intervención profesional, mientras que determinados planes también contemplan tareas de mantenimiento.

Una cañería rota, una falla eléctrica o la pérdida de las llaves son situaciones que exigen soluciones rápidas. En estos casos, el valor del seguro no reside exclusivamente en la compensación económica por los daños, sino también en el acceso a servicios especializados.

La protección se extiende, además, a objetos que acompañan la rutina dentro y fuera de la vivienda. Celulares, computadoras portátiles, bicicletas y otros bienes personales forman parte de una oferta de coberturas específicas que responde a los hábitos de consumo y movilidad actuales.

Las mascotas también ingresan en este esquema. Algunas aseguradoras incorporan servicios de asistencia veterinaria y responsabilidad civil por daños ocasionados por animales domésticos, ampliando el alcance de las prestaciones tradicionales.

Coberturas a medida para propietarios e inquilinos

Las necesidades de protección cambian según el tipo de vivienda y la relación de sus habitantes con la propiedad. Un inquilino suele concentrar su atención en los bienes personales y las responsabilidades derivadas del uso del inmueble, mientras que un propietario también debe considerar los riesgos que afectan a la estructura de la vivienda.

La ubicación, las características constructivas y el valor de los objetos asegurados son otros factores relevantes al momento de elegir una póliza.

Frente a estas diferencias, las aseguradoras incorporan propuestas personalizables que ofrecen mayor flexibilidad en la selección de coberturas y sumas aseguradas. Este esquema representa una alternativa a los paquetes tradicionales, cuyas prestaciones no siempre coinciden con las prioridades de cada hogar.

En paralelo, la contratación digital modifica la experiencia de los usuarios. La cotización online facilita el acceso a información sobre precios y prestaciones, y reduce la necesidad de realizar gestiones presenciales para obtener una cobertura.

Hipotecario Seguros apuesta por una protección flexible y digital

Dentro de esta tendencia se encuentra Hipotecario Seguros, que ofrece una propuesta de protección para viviendas con contratación 100% online y opciones de personalización tanto para propietarios como para inquilinos.

Su seguro de hogar reúne coberturas tradicionales, servicios de asistencia domiciliaria y alternativas de protección para distintos bienes personales. Durante el proceso de cotización, los usuarios seleccionan las prestaciones y ajustan las sumas aseguradas de acuerdo con sus necesidades, con acceso al precio antes de confirmar la contratación.

La oferta incluye protección ante incendio, robo o hurto, rotura de cristales y responsabilidad civil, con coberturas orientadas tanto a los daños sobre el inmueble y sus pertenencias como a determinadas situaciones que involucran a terceros.

Uno de los componentes de la propuesta es el servicio de asistencia domiciliaria disponible las 24 horas, los 365 días del año. Contempla atención de plomería ante fugas de agua y rotura de caños, intervenciones de electricidad por fallas y cambio de tomas o térmicas, y servicios de cerrajería ante pérdida de llaves o inconvenientes con cerraduras.

La oferta se complementa con coberturas adicionales para mascotas, que incluyen asistencia veterinaria y responsabilidad civil por daños a terceros. A su vez, dispone de alternativas para bicicletas y movilidad personal frente a robo, hurto y daños.

Los dispositivos tecnológicos también forman parte de las opciones disponibles, con protección para celulares y otros equipos ante robo o hurto, según las condiciones de cada cobertura.

De esta manera, la compañía combina la protección tradicional del inmueble con servicios destinados a atender situaciones habituales, en un esquema que prioriza la contratación digital y la elección de prestaciones.

Una nueva manera de pensar la seguridad del hogar

La ampliación de las coberturas también transforma los criterios con los que se evalúa un seguro. La comparación ya no gira exclusivamente alrededor de la indemnización ante un incendio o un robo: la disponibilidad de asistencias, la protección de bienes personales y la flexibilidad de contratación adquieren mayor relevancia.

A estas diferencias se suman los cambios en el uso de los espacios domésticos. El trabajo remoto, las actividades educativas y la creciente presencia de dispositivos electrónicos convirtieron a muchas viviendas en lugares donde conviven funciones que antes estaban distribuidas entre distintos ámbitos.

En ese escenario, la oferta aseguradora busca acompañar nuevas formas de habitar y utilizar los espacios. La incorporación de servicios cotidianos, coberturas específicas y herramientas digitales marca una evolución en un sector que durante años estuvo concentrado principalmente en la protección frente a grandes pérdidas materiales.