Mayans denunció un "plan corrupto de privatizaciones" y apuntó contra la venta de Transener

El senador nacional del Partido Justicialista José Mayans denunció este jueves un "plan corrupto de privatizaciones" en materia energética y cuestionó de manera directa la venta de la transportista eléctrica Transener, al sostener que el Estado se desprendió de un activo estratégico por un precio muy inferior a su valor y que los compradores recuperaron la inversión en pocos meses.

"El plan corrupto de privatizaciones que tiene el Gobierno en materia energética", afirmó Mayans durante la sesión del Senado. Y ejemplificó con Transener: "Una línea que valía prácticamente... le cotizan al 10% del valor, porque dice 'está amortizada'. No está amortizada para el que hizo el crédito".

El senador apuntó contra los responsables de la operación: "Esta empresa que arman entre Caputo y el Ministro de Economía, ponen testaferros, porque esto que estamos tratando es una engaña-pichanga".

"El Ministro de Economía y el otro Caputo hacen empresas para venderle empresas del Estado que al pueblo argentino le salió 3.000 millones de dólares por 364 millones, y en dos meses recuperan prácticamente el costo de la inversión, que ni siquiera lo pusieron, porque lo hicieron con compromisos y con valores, y nunca pusieron un peso y sacaron utilidad de los tres meses", explicó para luego aseverar que "eso se llama corrupción y robo a cara descubierta al pueblo argentino".

La operación que cuestiona Mayans

Transener es la principal transportista de energía eléctrica en alta tensión del país. Opera más de 12.600 kilómetros de líneas de 500 kV y, junto a su subsidiaria Transba, abarca el 85% de la transmisión eléctrica nacional, según datos oficiales.

En mayo de 2026, el Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo, oficializó la adjudicación de la participación estatal en Citelec —la sociedad controlante de Transener— al consorcio integrado por Edison Energía (de los hermanos Patricio y Juan Neuss, cercanos al asesor presidencial Santiago Caputo) y Genneia (del banquero Jorge Brito). La operación se cerró por 356.174.811,78 dólares, un monto que casi duplicó el piso de 206 millones que el fisco esperaba obtener.

El precio, sin embargo, quedó muy por debajo de la capitalización de mercado de la compañía, que al momento de la licitación superaba los 1.300 millones de dólares, de acuerdo con la Resolución 364/26 que fijó el precio base. Mayans sostuvo en su intervención que el valor real del activo ascendía a 3.000 millones de dólares.