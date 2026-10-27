Cómo anotarse en el Loteo municipal de Río Grande: requisitos, modalidades de pago y el paso para inscribirse

El Municipio de Río Grande avanza con el Programa Público Privado de Loteo Municipal, una herramienta que permite acceder a terrenos con infraestructura y servicios para construir la primera vivienda, a través de financiación.

La urbanización se desarrolla en Chacra XII, entre los barrios Malvinas Argentinas y Las Aves, y contempla 600 lotes en total, de los cuales los primeros 231 ya están disponibles para adjudicación.

Los lotes son de 180 metros cuadrados, con infraestructura y servicios, y están destinados exclusivamente a la construcción de la primera vivienda. La urbanización se integra a un sector de la ciudad.

Los requisitos establecidos por el Municipio son:

Ser mayor de 18 años.

Contar con DNI argentino. Las personas extranjeras deben acreditar residencia permanente en el país.

Tener domicilio real en Río Grande y acreditar dos años de residencia continua y comprobable.

No poseer, ni el postulante ni su grupo familiar, otra solución habitacional en Río Grande ni en el resto del país.

No haber recibido, ni el postulante ni su grupo familiar, una solución habitacional o un préstamo para vivienda otorgado por organismos nacionales, provinciales o municipales en los últimos 10 años.

Cómo es el trámite

La inscripción es exclusivamente online, a través del Portal Ciudadano del Municipio 👉 https://portalciudadano.riogrande.gob.ar/.

🟥 El procedimiento consiste en ingresar a la plataforma con DNI, completar la Declaración Jurada Digital y aceptar los términos y condiciones correspondientes.

🟥Quienes ya forman parte del Registro de Demanda Habitacional también deben postularse por esta vía.

🟥Quienes aún no están inscriptos en el registro pueden hacerlo, siempre que cumplan con las condiciones mencionadas.

🟥 Los datos declarados son verificados de forma cruzada con registros oficiales nacionales, provinciales y municipales, entre ellos el SINTYS, el IPVyH y la Dirección de Rentas.

La forma de pago

El programa contempla tres alternativas:

Cuota única , con una bonificación del 15%.

Anticipo del 20% y el saldo en 36 cuotas.

Anticipo del 50% y el saldo en 48 cuotas.

Además, quienes tengan más de 10 años de antigüedad en el Registro de Demanda Habitacional acceden a un 5% de bonificación adicional.

Cómo se adjudican los lotes

El mecanismo de compraventa está abierto a todos los vecinos, estén o no inscriptos en el Registro de Demanda Habitacional. La adjudicación se realiza mediante sorteo con intervención de un escribano público, con el objetivo de garantizar la transparencia del proceso, según explicó el secretario de Gobierno, Gastón Díaz.

Los recursos que aportan las familias por la compra de los lotes se reinvierten en la infraestructura del mismo sector, a través del Fondo de Desarrollo Urbano, que se pone en funcionamiento por primera vez con este programa. Es decir, la preventa financia la finalización de las obras de la urbanización.