Verano 2026-2027: qué se espera en Argentina por el fenómeno de El Niño

La Argentina se prepara para atravesar la primavera y el verano bajo la influencia de El Niño, un fenómeno climático que puede modificar los patrones de lluvia y las condiciones meteorológicas en distintas regiones.

Los últimos informes oficiales indican que el episodio continúa fortaleciéndose y que podría alcanzar una intensidad excepcional hacia fines de 2026.

De acuerdo con el boletín hidrometeorológico publicado el 22 de octubre por organismos nacionales, existe una probabilidad del 100% de que se mantenga la fase de El Niño durante el trimestre octubre-diciembre.

Sin embargo, el Centro de Predicción Climática de Estados Unidos estima que el fenómeno podría continuar con intensidad fuerte a muy fuerte hasta el período enero-marzo de 2027.

El escenario pone el foco en las precipitaciones y en la necesidad de seguir la evolución de los ríos y las cuencas, especialmente en las regiones donde los pronósticos señalan mayores probabilidades de lluvias superiores a los valores habituales.

Qué regiones de Argentina podrían tener más lluvias

El panorama no será igual en todo el territorio nacional. Según el último informe del Servicio Meteorológico Nacional incluido en el boletín oficial, las mayores probabilidades de precipitaciones superiores a lo normal durante octubre, noviembre y diciembre se concentran en la Mesopotamia, que comprende a Misiones, Corrientes y Entre Ríos, y en sectores del centro y este del país.

También aparecen alcanzadas distintas áreas de las regiones Pampeana Norte y Pampeana Sur, sectores de Cuyo y zonas de la Patagonia. Dentro de esta última región, el informe identifica mayores probabilidades de lluvias superiores a lo habitual en la Patagonia Norte, el norte y este de la Patagonia Central y el noreste de la Patagonia Sur.

Las probabilidades más altas para el trimestre se ubican en la Mesopotamia y en sectores del este de las cuencas del norte argentino. En otras áreas, en cambio, los modelos anticipan condiciones normales o una mayor posibilidad de precipitaciones inferiores a los valores habituales.

Estas proyecciones corresponden a tendencias estacionales: no significan que vaya a llover todos los días ni permiten anticipar con exactitud qué ocurrirá en cada localidad.

Uno de los principales aspectos que se siguen ante un episodio de El Niño es el riesgo de excesos hídricos. Cuando las precipitaciones superan reiteradamente los valores habituales, pueden aumentar los niveles de ríos y arroyos, saturarse los suelos y complicarse el drenaje en zonas urbanas y rurales.

Sin embargo, un fenómeno de El Niño fuerte no significa que necesariamente habrá inundaciones en todo el país. El impacto depende de la cantidad de lluvia que efectivamente se registre, de su distribución en el tiempo, de la humedad previa del suelo, del estado de los cursos de agua y de las condiciones de cada cuenca.

¿Hasta cuándo podría durar El Niño?

Los pronósticos internacionales indican que el fenómeno podría alcanzar su máxima intensidad hacia fines de 2026 y mantenerse activo durante el verano del hemisferio sur. La actualización de octubre del Centro de Predicción Climática de la NOAA señala una probabilidad superior al 83% de que persista un episodio fuerte a muy fuerte hasta enero-marzo de 2027.

Después de ese período, los modelos prevén un debilitamiento gradual, aunque todavía existe incertidumbre sobre el momento exacto en que las condiciones podrían volver a una fase neutral.

La intensidad del fenómeno, por sí sola, no permite determinar cuánto lloverá en una provincia o ciudad. Para conocer el escenario más probable en cada zona, es necesario combinar los pronósticos de El Niño con las previsiones estacionales y las actualizaciones meteorológicas locales.

El Niño modifica las probabilidades climáticas, pero no determina por sí solo el resultado de toda una temporada. Por eso, las previsiones deberán actualizarse a medida que se acerque el verano y se conozca con mayor precisión cómo evolucionan las lluvias en cada región.