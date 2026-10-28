Cuatro hombres serán juzgados por presuntas torturas a un interno en el Centro de Detención de Ushuaia

El próximo lunes, el Tribunal de Juicio en lo Criminal del Distrito Judicial Sur dará inicio al debate oral contra cuatro hombres acusados de torturar a un interno del Centro de Detención de Ushuaia.

La acusación se centra en lo ocurrido el 19 de mayo de 2021, cuando los cuatro hombres habrían agredido a la víctima con golpes en distintas partes del cuerpo, algunos de ellos con objetos contundentes. También se les atribuye haber privado ilegítimamente de la libertad al detenido mediante el uso de violencia o amenazas.

Según la investigación, las agresiones habrían causado lesiones físicas y sufrimientos psicológicos. Para la acusación, esos hechos configuraron actos de tortura cometidos en reiteradas oportunidades, aunque el número exacto de episodios no pudo determinarse. Por eso, los cuatro llegan a juicio imputados por tortura reiterada en un número indeterminado de ocasiones.

Los imputados son Dylan Alan Monier, Alejandro Florentín, Jorge Matías Arcos Álamo y Federico Sebastián Álvarez Vera, según informó el tribunal. Monier es el único que continúa detenido en el Servicio Penitenciario.

El tribunal estará presidido por Alejandro Pagano Zavalía e integrado por Maximiliano García Arpón y Rodolfo Bembihy Videla. El fiscal Daniel Curtale representará al Ministerio Público Fiscal. La defensa oficial de Florentín, Arcos Álamo y Álvarez Vera estará a cargo del defensor público Carlos Fonrouge Kaufmann, mientras que Monier será asistido por el abogado Carlos Alfonzo.