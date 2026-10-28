Migraciones confirmó que el paso Bellavista permanecerá cerrado hasta el 3 de noviembre

El paso internacional Bellavista, también conocido como Radman, permanecerá cerrado al tránsito de personas y vehículos hasta el martes 3 de noviembre inclusive, debido al incendio registrado el viernes 23 de octubre en una de las instalaciones operativas del sector chileno.

La reapertura está prevista para el miércoles 4 de noviembre, en el horario habitual de 8 a 22, según dio a conocer el responsable de la Oficina de Migraciones en Tierra del Fuego, Ariel Escobar, tras una reunión virtual con autoridades nacionales y chilenas.

"Continuará cerrado temporalmente al tránsito, tanto de personas como de vehículos, hasta el martes 3 de noviembre inclusive", sostuvo el funcionario.

Según explicó, las instalaciones afectadas aún se encuentran en proceso de reorganización, por lo que las autoridades del país vecino solicitaron un plazo adicional antes de restablecer la circulación. No obstante, la concreción de la fecha de reapertura dependerá de que finalicen las tareas necesarias para recuperar las condiciones operativas del complejo.

Controles y trámites para menores

En la misma conferencia, Escobar se refirió a los operativos de control migratorio que se realizan junto a la Policía Federal en Río Grande y aseguró que durante su gestión no se detectaron personas en situación migratoria irregular.

También adelantó que trabaja en un sistema simplificado para las autorizaciones de viaje de menores de edad, con el objetivo de agilizar los trámites de cara a la temporada vacacional 2026-2027.

Para tener en cuenta