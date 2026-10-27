Los docentes del SUTEF adhieren al paro nacional del 30 de octubre

El Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF) confirmó su adhesión al paro nacional de 24 horas convocado por el Frente Nacional Democrático por la Educación Pública (FreNDEP) para el viernes 30 de octubre, en reclamo por la aparición con vida de la maestra rural correntina Nancy Godoy.

En un comunicado difundido este lunes, el gremio expresó: "No podemos permanecer en silencio ni mirar hacia otro lado frente a la desaparición de una trabajadora de la educación". Y exigió al Gobierno Provincial de Corrientes y a las autoridades competentes "una búsqueda urgente, efectiva y con todos los recursos necesarios, así como respuestas claras y el compromiso de garantizar la verdad y la justicia".

La convocatoria del FreNDEP, a la que adhirió SUTEF, fue impulsada también por el Gremio Docentes Autoconvocados de Formosa, que realizó una consulta provincial para definir la medida de fuerza. La propuesta es una jornada de paro de 24 horas para el viernes 30 de octubre, bajo la consigna de exigir la aparición con vida de Godoy y la protección integral de quienes trabajan en las escuelas rurales.

El caso Nancy Godoy

Nancy Estela Godoy, de 52 años, se desempeñaba como directora suplente de la Escuela Rural N° 626, en el paraje El Malezal, en el departamento de Esquina, Corrientes. Fue vista por última vez el 7 de octubre, cuando se dirigía a la escuela donde trabajaba.

La investigación judicial acumula cinco detenidos. Ireneo Felipe Zarza, capataz de la estancia El Curupí —donde funciona la escuela—, y Dionisio Sandoval están imputados de femicidio y se les dictó prisión preventiva sin plazo. Sergio Nahuel Rojas, pareja de la dueña de la casa donde se alojaba Godoy, también está imputado de femicidio en calidad de coautor material; Rosa Leguizamón, propietaria de esa vivienda, fue imputada de homicidio simple como coautora, y Ernesto Ezequiel Bordón, por falso testimonio. La búsqueda del cuerpo continúa en campos y pozos de la zona, con el despliegue de helicópteros y rastrillajes.

Antes de desaparecer, Godoy había denunciado el estado de abandono de la escuela: bancos deteriorados, paredes descascaradas, baños tapados con tierra y libros mojados. Relató que los padres y vecinos le dijeron que el docente anterior se había ausentado desde hacía dos o tres años, y que ella debía buscar agua de un vecino o de una laguna para limpiar el piso.