La Universidad Nacional de Tierra del Fuego (UNTDF) inició el período de inscripción para el ciclo lectivo 2027. Los aspirantes a ingresar a las carreras de grado, pregrado, ciclos de complementación curricular y posgrados podrán realizar el trámite desde este lunes 16 de noviembre y hasta el 16 de diciembre.

El primer paso para la inscripción es completar el formulario de preinscripción en el sitio web oficial de la universidad (www.untdf.edu.ar/ingresantes). Posteriormente, los postulantes deberán presentar la documentación de forma presencial.

Para finalizar el proceso, se debe entregar el formulario impreso, el DNI original y su copia, y el título secundario (o la constancia de título en trámite). La recepción de carpetas se realizará de lunes a viernes de 10 a 19 horas en la Oficina de Atención a Estudiantes. En Ushuaia, la sede es el Campus Libertador General San Martín, ubicado en Yrigoyen 879 (Edificio B); mientras que en Río Grande se atiende en el Campus Malvinas Argentinas, en la calle Thorne 302.

Iniciación Universitaria y mayores de 25 años

Como parte del ingreso, todos los nuevos estudiantes deberán cursar el Curso de Iniciación Universitaria (CIU) durante febrero y marzo. Se trata de un trayecto pedagógico obligatorio, aunque no eliminatorio, que incluye talleres de lectura y escritura, clases de Matemática y seminarios específicos.

Por otro lado, las personas mayores de 25 años que no hayan completado el nivel secundario podrán ingresar amparados en la Ley de Educación Superior (24.521). En estos casos, los aspirantes deberán inscribirse para rendir un examen de conocimientos generales y, tras aprobarlo, completarán el trámite de ingreso y deberán realizar también el CIU.