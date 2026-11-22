La Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC) aprobó una nueva medida regulatoria que limita el acceso directo de las principales compañías de telecomunicaciones de China a los números telefónicos estadounidenses

La orden, sancionada el pasado jueves, golpea directamente a las tres mayores operadoras estatales del gigante asiático: China Telecom, China Unicom y China Mobile.

A través de esta resolución, la agencia estadounidense exige que los proveedores de servicios telefónicos por internet cuenten con certificaciones específicas de seguridad nacional antes de poder interconectarse con la red de Estados Unidos.

Desde el regulador justificaron la medida argumentando que la proliferación de entidades generadoras de llamadas, tanto dentro como fuera del país, plantea nuevos desafíos para proteger las redes telefónicas frente a las campañas ilegales de llamadas automatizadas.

Esta decisión se suma a una serie de restricciones previas que Washington ya había aplicado contra el gigante tecnológico Huawei y otras empresas chinas, también bajo el argumento de la seguridad nacional.

La reacción de Pekín

El Ministerio de Comercio de China no tardó en responder y acusó a Washington de actuar sin fundamentos. En un comunicado, el organismo denunció que la FCC "viola los principios de no discriminación y competencia leal para difamar y reprimir maliciosamente a las empresas chinas de telecomunicaciones" y advirtió que la medida representa un "abuso de poder" regulatorio.

La cartera comercial china sostuvo que estas decisiones contradicen el consenso alcanzado por los jefes de Estado de ambas naciones y obstaculizan los esfuerzos por mantener relaciones bilaterales estables. Por ese motivo, Pekín instó al gobierno estadounidense a "revocar inmediatamente las medidas" y advirtió que tomará las acciones necesarias para salvaguardar sus intereses si la orden no se retira.