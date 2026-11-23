La vicepresidenta, Victoria Villarruel, apuntó ayer contra el canciller Pablo Quirno, al reclamarle explicaciones públicas sobre los gastos del catering de la Cancillería y de de estar "justificando lo indefendible" respecto a la situación laboral y económica que atraviesa el país.

El detonante de la disputa fue la participación de Quirno en el programa "La Noche de Mirtha". Ante una consulta de la conductora Juana Viale sobre la crisis de las pymes frente a la apertura de importaciones, el funcionario relativizó el cierre de más de 32.000 empresas. Sostuvo que muchas de ellas son unipersonales y que sus dueños pasaron a la categoría de autónomos, lo cual interpretó como un dato positivo para el empleo. Además, atribuyó la situación a la presión impositiva heredada de gestiones anteriores.

Frente a estas declaraciones, la titular del Senado salió al cruce y le recordó a Quirno, quien se posiciona como un posible reemplazo de Luis Caputo en Economía, que "fuimos votados para ser austeros". Para respaldar su crítica, Villarruel apuntó contra un contrato de comidas formales de la Cancillería con la empresa ETNIK, el cual se habría prorrogado por seis meses con un incremento del 20% por cubierto.

Según detalló, el servicio para los encuentros del Canciller pasaría de 97.500 a 117.000 pesos por persona, mientras que el de secretarios y otras autoridades subiría de 93.650 a 112.380 pesos. El tope autorizado para este gasto alcanza los 45,9 millones de pesos. Hasta el momento, la Cancillería no emitió una respuesta oficial.

En agosto pasado, Quirno le había pedido públicamente a Villarruel que diera "un paso al costado" si no compartía el rumbo del Gobierno, y calificó sus críticas de "pseudo golpistas".

En aquella oportunidad, la vicepresidenta respondió con firmeza, asegurando que no desestabiliza a nadie y que actúa por "amor a la patria". Asimismo, cuestionó el tono del canciller y afirmó que las diferencias deberían plantearse cara a cara para no escandalizar a la población.