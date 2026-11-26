Brigadistas provinciales de Zona Centro intervinieron durante la tarde de este jueves para extinguir un incendio desatado sobre la Ruta Provincial N° 23, a la altura del kilómetro 19.

El operativo se inició tras recibirse una alerta por la presencia de fuego en ese sector de la traza vial. Al arribar al lugar, los equipos constataron el foco ígneo y desplegaron distintos recursos operativos para combatir las llamas y evitar su propagación.

Tras las tareas de enfriamiento y control, las autoridades confirmaron que el incendio se encuentra extinto. No obstante, se dispuso la realización de recorridas y verificaciones periódicas en el perímetro afectado para descartar posibles reactivaciones, en paralelo a las pericias destinadas a determinar el origen del fuego.

Desde los organismos de emergencia recordaron a la comunidad que, ante cualquier situación de riesgo o al divisar una columna de humo, es fundamental comunicarse de inmediato a las líneas gratuitas 103 (Defensa Civil) o 911.