Caparrós: "Hicimos una gran elección"

La diputada electa por el frente Vamos Todos a Vivir Mejor, Mabel Caparrós, aseguró este lunes que "hicimos una gran elección" al mejorar por 5 mil votos respecto de las PASO y quedar tercera en las elecciones generales de este domingo.

En FM Aire Libre, la ex senadora fueguina destacó en que “crecimos muchísimo con respecto a las PASO y creo que hicimos una gran elección. Obtuvimos 5 mil votos más que en las primarias y esto confirma lo que dijo en aquel momento Gustavo Melella, que habíamos obtenido un piso y que había mucho margen para crecer”.

“Tuvimos una elección muy polarizada entre dos candidatos presidenciales y nosotros logramos una banca yendo con boleta corta, algo realmente muy meritorio gracias al enorme trabajo y militancia de los que nos acompañaron”, agregó.

Caparrós subrayó que “esta banca es parte del proyecto de gobierno que iniciará el 17 de diciembre en Tierra del Fuego y sobre el cual todos tenemos puestas nuestras esperanzas, no en cuanto a soluciones mágicas de los problemas pero sí respecto del comienzo de un tiempo de crecimiento y de estar un poco mejor en esta provincia”.“Es muy importante que el próximo gobernador de Tierra del Fuego tenga al menos un legislador nacional que lo acompañe y ojalá que el resto de los que han sido electos también acompañen al pueblo fueguino que lo necesita más que nunca”, dijo y relató que “durante la campaña hemos charlado con las familias y hemos visto la desocupación y la verdad que se necesitan políticas públicas nacionales y provinciales que reviertan esto”.

También se refirió a la decisión de la Justicia Electoral local de no facilitar elementos para el corte de boleta y consideró que “hay que facilitar al votante el ejercicio de su pleno derecho a cortar boleta si así lo desea hacer. La verdad es que fue una lástima que ocurrieran algunas cosas como funcionarios del gobierno evitando esto. Me parece que fue una intromisión que no se debería haber dado. Había una desesperación para que la gente no tuviera elementos para cortar boleta”.

Finalmente, Caparrós indicó respecto al rol que asumirá en la Cámara de Diputados que “nosotros trabajamos por supuesto para el triunfo de Alberto Fernández y Cristina