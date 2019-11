Los comercios de Ushuaia no aprovecharon el Cyber Monday

Los comercios no promocionaron sus productos en vidrieras y tampoco en Internet, desaprovechando una oportunidad para atraer clientes.

Durante estos últimos tres días ciento de comercios y grandes empresas del país se sumaron al “Cyber Monday” una actividad que se realiza año tras año para ofrecer atractivos descuentos en sus productos y servicios. Sin embargo, los comercios de Ushuaia decidieron no sumarse a los días de ofertas y muchos de los comercios del centro mantuvieron sus descuentos, como fue el caso de Popper en 9 de Julio y San Martín.

La presidenta de la Cámara de Comercio de Ushuaia, Claudia Fernández, admitió que el sector “no se utilizó el Cyber Monday" pese a que se armaron “varias reuniones” días antes de que comiencen los días de ofertas.

“Los comercios no estaban interesados en ingresar a esta plataforma. Se hicieron cursos para enseñarles, pero creo que como todos es muy nuevo sobre todo la venta en Ushuaia. Siempre se creyó que la venta era para el showroom, pero no en lugares, y esta modalidad no es así. Este año se capacitó en la conciencia de vender en la calle y online, considerando que hay millennials que hacen todo por Internet”, explicó en el programa Mañanas Diferentes de Radio Nacional Ushuaia.

En ese sentido, argumentó que los comercios de la ciudad no se sumaron al Cyber Monday ya que “llevan más de un mes de descuentos entre el 30, 40 y hasta el 70 por ciento”.

Por otra parte, Fernández adelantó que la semana próxima se lanzará la WEB de la Cámara de Comercio en donde los comerciantes darán a conocer sus ofertas. “El lunes que viene se lanza, toda la página de la Cámara de Comercio, que había estado en stand by, y estamos invitando a que manden información para que manden todos los descuentos”, señaló.

También comentó que ya desde la Cámara se está realizando un evento para el día más largo, en donde los comercios realizarán ofertas.