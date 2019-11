Daños en Casa Pena: Turista francés pidió perdón a la población de Ushuaia

A través de una carta, el turista dijo estar arrepentido de haber provocado daños sobre la emblemática casa. "Me siento muy mal, no es mi naturaleza actuar de esa manera", dijo.

El turista francés que fue detenido y luego liberado tras haber cometido daños sobre la emblemática Casa Pena, en donde funciona el museo de la ciudad, envió una carta a Ushuaia 24 dirigida a la población de Ushuaia en la que pide disculpas y dice estar arrepentido por lo sucedido.

"Quiero disculparme por todo a toda la población de Ushuaia. He bebido demasiado esa noche, estaba totalmente ebrio y no recuerdo nada de lo que pasó. Me siento muy mal, no es mi naturaleza actuar de esa manera", dijo en el escrito.

"No quería causar este problema a esta hermosa Ushuaia. Me gusta mucho la ciudad y la gente que vive aquí", agregó.

Alexander Meslay, que se encuentra en la ciudad por unos días, aseguró que asumirá "los hechos que se me reprochan" e insistió en "mis más profundas disculpas" a la ciudad.