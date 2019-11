Hallaron restos óseos en una zona boscosa de Tolhuin

Este domingo fueron hallados restos óseos humanos en una zona boscosa del Cerro Michi, cerca de Tolhuin, por lo que una comitiva de agentes de la Policía Científica y de la Justicia realizarán una inspección.

La información fue confirmada por el juez de Instrucción N°1 del Distrito Judicial Norte Dr. Daniel Cesari Hernández.

Este lunes se realizará una inspección en donde donde se encuentran los restos y se harán las primeras diligencias para luego extraer lo que se encuentre en el lugar. Allí participarán personal de Policía Científica, integrantes del cuerpo de peritos forenses y el propio juez.

El magistrado no puede adelantar de quién se trata hasta tanto no se lleven adelante los trabajos de identificación. No obstante, se estima que la tarea de traslado hasta el lugar, los trabajos de los forenses y el regreso hasta Tolhuin con los restos demandará unas 8 horas en la jornada del lunes.