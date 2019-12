Gorbacz se presentó ante la Justicia por la fake news “megapase”

El Jefe de Gabinete decidió denunciar la falsa información de un portal anónimo que aseguraba un megapase de estatales, cuando hay personas que no trabajan en la administración pública y otras que están desempleadas.

El ministro jefe de Gabinete, Leonardo Gorbacz, se presentó ante la Justicia para denunciar la fake news de un portal anónimo, que luego se distribuyó en redes sociales, en donde se aseguraba un mega pasa de estatales a la planta permanente, en la retirada del gobierno de Bertone, cuando muchas de las personas que figuran en el listado no pertenecen a la administración pública y otras son desempleadas.

“Es una fake news que no solamente afecta al gobierno en donde uno esta acostumbrado en la política a las mentiras e injurias, pero acá se habló de gente que no tiene nada que ver con la política con su nombre, número de documento, supuestamente habiendo ingresado a planta de gobierno cuando hay personas que trabajan en las fábricas y otras desocupadas”, apuntó el funcionario esta mañana en Radio Nacional Ushuaia.

El Jefe de Gabinete dijo que esta situación trajo preocupación ya que “hay gente que se sintió ofendida porque pensó que era verdad de que había entrado a planta, y otros que pensaron que se usaba su nombre para cobrar en la administración pública”.

“Esto no se quedó solamente en una noticia falsa, a través de un portal, sino que también hubo unas cataratas de texto masivos promocionando la nota, esto no es gratis hacer un envío masivo desde un teléfono desconocido y seguramente hay empresa que lo hace”, analizó Gorbacz.

Frente a esta falsa información que distribuyeron blogs anónimos, Gorbacz radicó una denuncia en la Justicia. “Fuimos al fiscal de turno, Nicolás Arias y estamos a la espera de investigar alguna responsabilidad para ver de dónde viene la falsa información. Si tuviéramos mas elementos vinculados a este hecho nos comprometimos a aportarlos y supongo que habrá un técnico en informática para ver de dónde surge esta página y el celular de los mensajes de textos”, indicó.

Sobre el falso listado, Gorbacz reveló que “hay varias fotos, que en una es una firma de una resolución que yo mismo firmé, pero que no tiene nada que ver con el ingreso planta” y luego se hizo “un montaje en esa resolución con un listado y la firma, pero que ese anexo no tiene ningún número y además si fuera un ingreso a planta se hace por decreto y no por resolución”.