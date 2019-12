Becerra : "El presupuesto va a sostener y tratar de cubrir las necesidades de la sociedad"

El secretario de gobierno de la Municipalidad, Omar Becerra, aseguró este miércoles que el presupuesto 2020 “va a sostener y tratar de cubrir las necesidades de la sociedad” como la mejora en las áreas municipales y la atención al público.

El funcionario destacó en Radio Nacional Ushuaia las distintas reuniones que se llevaron a cabo en el Concejo Deliberante con los representantes de cada secretaría en el marco del debate del presupuesto para el año próximo. “Hemos estado permanentemente acompañando a las distintas secretarías y también intercambiando información y consultas que realizaron los concejales”.

Becerra reconoció que la situación económica del país también afecta a Tierra del Fuego, sin embargo “el presupuesto abarca y sostiene a todos los sectores, donde hay un plan de obras importante y cubre a otras áreas como la atención del público. Es un presupuesto ,que a pesar de las dificultades, va a sostener y tratar de cubrir las necesidades de la sociedad”.

Respecto a la relación con el nuevo gobierno nacional, el secretario dijo que “tenemos muchas expectativas; a partir del 10 de diciembre asume el nuevo presidente y la verdad que nosotros los fueguinos debemos reconocer que el período de Cristina, Tierra del Fuego siempre estuvo presente en las políticas aplicadas. Creemos que en estas circunstancias también vamos a tener esa posibilidad y Walter tiene una excelente relación con las nuevas autoridades”.

Por otra parte, Becerra analizó en el tiempo que está a cargo de la Secretaría de Gobierno “se han aplicado políticas que permitieron resolver cuestiones que en anterioridad de las gestiones no ocurría. Tenemos en marcha el matadero municipal, que no funcionaba en anteriores gestiones, el laboratorio, planta de procesamiento de crustáceos y la nueva red de semáforos. Cuando fui secretario del ex intendente Mario Daniele, se colocaron algunos semáforos, pero no se actualizaron con el tiempo. Teníamos un problema serio de conseguir en el mercado las lámparas para poder reemplazarlas. El Intendente dio instrucciones y se licitó para cambiar toda la red de semaforización”.

El presupuesto 2020 será tratado en la próxima sesión del Concejo Deliberante.