AFARTE y los gremios mantienen el congelamiento salarial

El sector empresarial representado por la Asociación de Fabricantes Argentinos de Terminales Electrónicas (AFARTE) recibió a la UOM de Río Grande y la de la seccional Tierra del Fuego de ASIMRA, en donde ratificaron el acuerdo realizado hace casi dos años del congelamiento salarial para mantener las fuentes de trabajo hasta junio del 2020.

En el encuentro, el sector empresarial y los sindicatos analizaron la situación económica que vive la industria, y revindicaron el acuerdo de congelamiento salarial "hasta el 30 de junio de 2020".

"Desde el sector empresario somos respetuosos de las demandas de los trabajadores. Sin perjuicio de ello, es dable mencionar que desde hace más de 18 meses los indicadores de consumo y producción están en caída. Las fábricas están funcionando con un 57% de capacidad ociosa y el 2019 cerró con los niveles de producción más

bajos de los últimos 9 años: se fabricaron sólo 1,8 millones de televisores (-48% vs 2018), 800 mil acondicionadores de aire (-32% vs 2018) y 7 millones de celulares (-7% vs 2018)", explicaron desde AFARTE sobre la situación económica de las empresas.

Para AFARTE, "el objetivo de los compromisos asumidos es sostener la industria de Tierra del Fuego y el trabajo que ella genera", por lo que sostuvieron "el acuerdo por la productividad y el empleo".

En noviembre de 2017, el Gobierno nacional, la Provincia, empresas y sindicatos firmaron un acuerdo en el que se congela los salarios metalúrgicos a cambio del cese de despidos y suspensiones de trabajadores.