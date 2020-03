Hospitales de Ushuaia y Río Grande buscan minimizar la concurrencia de personas

Los hospitales de Ushuaia y Río Grande buscan minimizar la circulación y aglomeración de personas para prevenir y controlar la situación de coronavirus, en el marco de la lucha de prevención y control del coronavirus. Desde el Gobierno anunciaron las nuevas medidas que también alcanza a los centros de salud.

Hospital Regional Río Grande

• Se suspenden los turnos y cirugías programadas hasta el 31 de marzo.

• Se solicita a la población sólo acudir al hospital por urgencias por la guardia.

• La guardia Odontológica sólo funcionará para urgencias de 8 a 20 hs en los CAPS N° 3 (Karukinka y Oroski) y 7 (Facundo Quiroga y Sabin).

• Pacientes que se realizan diálisis o quimioterapia deberán ingresar por el acceso del edificio de Diálisis por calle Mackinlay (en la puerta de Emergencia habrá un cartel).

• Pacientes que requieran curaciones por pie diabético serán citados para determinados días y horarios. Deberán ingresar al hospital por calle Mackinlay.

• El vacunatorio del HRRG vacunará sólo a los internados y personal de salud. La vacunación de la población se traslada a los centros de salud.

Hospital Regional Ushuaia

No se darán turnos programados. Se solicita concurrir solo en caso de urgencia. Los turnos de consultorios en general serán restringidos y se evaluará cada caso particular.

• Se solicita no concurrir para control de niño sano.

• No concurrir a control periódico de salud.

• No concurrir a controles Oftalmológicos.

• No concurrir a control para consultas de Patologías Crónicas sin complicaciones.

• No concurrir a controles Ginecológicos.

• No concurrir controles traumatológicos que no sean de urgencia.

• No se realizarán laboratorios de rutina o preocupacionales, solo laboratorios de urgencias.