Personal municipal continuará en los bancos en fechas de cobros

Personal municipal continuará en los bancos públicos por al menos diez días, para el ordenamiento de los clientes y desinfección con alcohol en gel, según indicó Guillermo Navarro, subsecretario de Relaciones con la Comunidad y Atención al Vecino.

El funcionario explicó que “permaneceremos unos diez días en los bancos, que estimamos será el tiempo en el que concurran los 2500 beneficiarios a retirar el dinero. El Intendente Vuoto nos pidió que acompañemos a este trabajo para que salga bien, porque lo más importante es que cuidamos que estos operativos no se salgan de control y no se respete la distancia social, que es fundamental en este momento de la pandemia para que el virus no se propague”.

Navarro contó que junto a trabajadores del Municipio se seguirá llevando a cabo la entrega de barbijos, guantes, desinfección con alcohol y un seguimiento para respetar el distanciamiento entre personas durante la espera.