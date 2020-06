Habló el youtuber denunciado por el INFUETUR

Pablo Imhoff, el youtuber denunciado por Instituto Fueguino de Turismo (INFUETUR) por violar “incumplimiento del aislamiento social, obligatorio y permanente” al realizar el fin de semana pasado trekking en la Laguna de los Témpanos - Glaciar Vinciguerra, rompió el silencio y dijo desconocer que no se podía realizar esa actividad durante la cuarentena y también apuntó a los fueguinos que realizaron escraches en las redes sociales.

En un video, el motoviajero comenzó diciendo que la denuncia “me cayó como un baldazo de agua fría porque yo tenía entendido que sí se podía salir a caminar y de hecho no hubiese hecho este video, no hubiera compartido en las redes y todo el laburo de edición que hice” de haberlo sabido.

Imhoff explicó que respecto al video que le sirvió al organismo turístico para realizar la denuncia en la Justicia ahora se encuentra en modo privado “para no seguir fomentando el odio y los escraches”, sin embargo reconoció que fue demasiado tarde.

Respecto de la prohibición de hacer la caminata por fuera de la ciudad cuando los fueguinos se encontraban en la etapa de salidas recreativas y actividades deportivas en un rango de 10 kilómetros, el youtuber dijo “lo que no sabía era que el trekking no estaba incluido en esas actividades que sí se podían hacer. Yo vengo de Santa Fe, de una provincia que no tiene trekking. Nosotros, el trekking más cercano lo tenemos en Córdoba a 350 kilómetros y hay cosas que no las sé y me hubiese gustado que me informen en lugar de escracharme”.

En ese sentido, Pablo se mostró dolido por la actitud de unos pocos fueguinos, algunos de ellos fotógrafos reconocidos y otros trabajadores del turismo. “Entiendo al INFUETUR que tuvo que hacer la denuncia por una presión social, pero sí me lastimó y me puso triste es que es la misma gente de acá es la que me escracha a mi y la misma gente que trabaja en turismo, son fotógrafos, algún guía de montaña. Entiendo que les dé bronca que me vieran caminando cuando ellos están en cuarentena, pero nadie se puso de mi lado de que no tenía conocimiento de estas cuestiones”.

“Quiero dejar en claro que entiendo la bronca de algunos, los que tuvieron que hacer la cuarentena en sus casas y no salieron a caminar en las montañas (,…) entiendo sus impotencias de verme a mi caminando y yo también me enojaría, lo que no comparto es haberme escrachado; etiquetando a funcionarios del INFUETUR, hacer un todo un lio mediático que no tenia ningún sentido que dañarme. Esto hace mucho daño, no solo a mí, sino al turismo en general de acá. Me hubiese encantado que estas mismas personas que me escracharon en lugar de destruir, me manden un mensaje privado diciendo que eso estaba mal”, apuntó el youtuber que recorre el país.