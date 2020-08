Se libró de que le incauten el vehículo por falta espacio en el playón municipal de Ushuaia

Tras chocar, el conductor no contaba con la documentación para transitar, sin embargo, pudo zafar de que le incauten el rodado porque no hay espacio para más vehículos en el playón de incautamientos.

Un hecho insólito tuvo lugar este miércoles cuando un conductor pudo librarse de que le incauten el rodado gracias a que en el playón municipal de incautamientos de rodados ya no queda más espacio.

El hecho sucedió alrededor de las 10:50 horas, cuando un conductor de un Daewoo, modelo matiz color verde, transitaba a 500 metros del ingreso al Dos Banderas, para luego chocar contra la veda del camino.

Alertados de la situación, al lugar se hicieron presentes personal policial y de Tránsito municipal que al momento de requerir la documentación el conductor no carecía de la misma, por lo que se libró un acta de infracción.

No obstante, a la hora de incautar el rodado, personal de Tránsito no pudo hacerlo ya que en el playón municipal de incautamientos de rodados ya no queda más espacio, por lo que el rodado solo fue removido y quedando en manos del conductor infractor.