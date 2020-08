ENACOM: “Los aumentos no pueden darse en telefonía móvil, fija, internet y cable”

La titular del Ente en Tierra del Fuego informó que los aumentos que habían anunciado las empresas no tendrán validez y que las tarifas de esos servicios permanecerán congeladas hasta fin de año.

Tras las dudas que surgieron por estos días sobre los aumentos anunciados, especialmente en la tarifa de la telefonía móvil, la titular del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) Tierra del Fuego, Paula Catá, aseguró este lunes que “los aumentos no pueden darse en telefonía móvil, fija, Internet y cable” y que de aplicarse se podrán denunciar.

La funcionaria explicó -en el programa Laberintos de Radio Provincia- que la resolución anterior fijaba el congelamiento de las tarifas hasta el 31 de agosto, sin embargo, las empresas “se adelantaron en anunciar los aumentos y ciertamente es importante aclarar a los usuarios que esta notificación de aumento tenía que haber sido con 60 días de anticipación, y eso no sucedió”. Ahora, “se suspenden todos los aumentos, no se pueden dar bajo ninguna circunstancia porque esta nueva resolución se da hasta el 31 de diciembre. Los aumentos no pueden darse en telefonía móvil, fija, Internet y cable”, aclaró.

En el caso de Tierra del Fuego, la funcionaria indicó que “no se han recibido” quejas por parte de los usuarios sobre incrementos en las tarifas. No obstante, han llegado emails de usuarios de otras provincias denunciando esta situación. “Ya han recibido facturas con aumentos y esto no debería haber sucedido”, dijo.

La semana pasada, el presidente Alberto Fernández anunció su decisión de declarar como "servicios públicos" a la telefonía celular, los servicios de Internet y la televisión paga, y congelar las tarifas hasta el 31 de diciembre. Para algunos, esta medida podría generar pérdida de calidad en los servicios. “Es un derecho que se volvió a adquirir de que sea un servicio esencial tanto por Internet como telefonía móvil. Se había resuelto en el 2014 con una ley tratada en ambas cámaras en el Congreso nacional. Había sido aprobada y había sido puesta en marcha, pero [el expresidente] Macri la derogó. Es un derecho que ya teníamos adquirido y se derogó, y durante los 4 años anteriores no hubo grandes inversiones”, recordó Catá.

En sentido, dijo que “el Estado está poniendo muchísimo dinero, invirtiendo en muchos programas para fomentar el trabajo tanto del público como el privado" y con el congelamiento "no se está prohibiendo que se avance en la conectividad".

“Acá hay 2 cuestiones; primero el congelamiento de tarifas tiene que ver con el contexto de la pandemia, que es sumamente entendible para todos, y más adelante no va haber un congelamiento de tarifas. Lo que va haber es una mesa de diálogo con la empresa que tendrá que dar las razones de las inversiones y costos en función de los ingresos de los argentinos. Muchas veces acá, en lo local, nos han aumentado todos los meses y uno se pregunta ¿cuál es el aumento de costo?. La idea es previsibilidad del usuario de ver que en este mes pueda pagar o dentro de tres meses se pueda afrontar un aumento”, sostuvo e insistió en que "el congelamiento es por el contexto de la pandemia y hay cosas que en Argentina no se pueden poner en marcha como se debería, porque hay mucha gente sin trabajo y otras con un trabajo muy precarizado”.

Por otro lado, la titular del ENACOM recordó que "como usuarios tenemos que aprender a leer las boletas, a observar qué estamos pagando porque a veces se nos aumentan en pequeños ítems que nosotros no nos damos cuenta y lo dejamos pasar porque la boleta nos viene a través del APP. Tanto del usuario como Estado debemos ser más observadores de lo que pagamos”.

*Por denuncias contra las empresas de Internet, cable o telefonía móvil los usuarios se pueden comunicar con la titular del ENACOM TDF a través del email: [email protected]