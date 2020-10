La Municipalidad denunció a personas que instaban por Whatsapp a usurpar 

“Se busca personas que quieran pelear por un terreno y tengan los suficientes huevos para tomar tierras, decimos basta a los abusos”. Así era uno de los mensajes que se difundían en los grupos de Whatsapp instando a los participantes a la organización para la toma de terrenos fiscales, tal como sucede en otras partes del país. Tras filtrarse esas conversaciones, el Walter Vuoto instruyó a la secretaría de Legal y Técnica de la Municipalidad para que se presente una denuncia penal tanto para quien alentó las usurpaciones como los participantes que apoyaban las tomas.

El secretario Legal y Técnica Abg. César Molina, recordó que “el Código Penal establece, en el artículo 181, que será reprimido con una pena de prisión de seis meses a tres años quien "despojare a otro" de la posesión o tenencia de un inmueble cuando ese despojo sea "por violencia, amenazas, engaños, abusos de confianza o clandestinidad. De acuerdo al Código, el delito puede materializarse, "invadiendo el inmueble, manteniéndose en él o expulsando a los ocupantes", basta con que el despojo sea "parcial" para que exista delito. E igualmente en el artículo 209 castiga a quien "públicamente instigare a cometer un delito determinado contra una persona o institución" estableciendo “por la sola instigación" una pena de "prisión de dos a seis años".

Por otra parte, desde el Municipio informaron que se pidió la investigación contra portales anónimos que plantean la posibilidad del pago de un bono a los que usurpen. “Se trata claramente de noticias falsas que buscan confundir a la gente generando alarma y conmoción con información no verdadera con intencionalidad política. Solo basta ver el tenor de lo que publica TDF informa para darse cuenta que tiene una intencionalidad política de desinformar. No se trata de opiniones, sino de hechos que no existen y que se inventan con el objetivo de engañar a la sociedad” explicó Molina.