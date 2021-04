Coparticipación: "Lo que está haciendo la provincia es completamente abusivo" apuntó Daniele 

El jefe de Gabinete de la Municipalidad de Ushuaia, Mario Daniele acompañó el reclamo formulado por la secretaria de Finanzas al Gobierno provincial por la deuda de coparticipación, que según números municipales ya asciende los 500 millones de pesos.

"Actualmente la provincia ya cruzó otro límite abusivo, que es una deuda que superó los 500 millones de pesos. Lo que está haciendo la provincia es completamente abusivo, vulnera la autonomía municipal, y perjudica de forma directa a los vecinos de Ushuaia, restándole recursos a las obras", apuntó el funcionario.

La Municipalidad viene reclamando a la provincia una deuda de $469 millones de pesos por coparticipación, que se suma a la deuda de $100 millones por servicios de la misma. “En diciembre de 2019, la deuda que la provincia mantiene con la Municipalidad de Ushuaia era de $236 millones de pesos, y un año y cuatro meses después es de $569 millones. Es decir un crecimiento del 100%. Uno tiene la sensación de que quieren ahogar a la ciudad” expresó Daniele.

“Uno siente que hay algo en contra de nuestros vecinos, porque esta discriminación no se entiende. Ya hemos realizado todos los reclamos, pero no es concebible que haya un uso político de los recursos de coparticipación. Nosotros estamos cuidando cada peso para seguir con las obras, que dan trabajo a los vecinos y poder realizar el pago de salarios” explicó Daniele.

El jefe de Gabinete, calificó a la situación como “sin precedentes. Si uno revisa lo que decían cuando eran intendencia y como se comportan ahora, hay algo que cambió en ellos, porque no se comprende. Cuando eran intendencia, mandaban intimaciones y cartas documentos todas las semanas al Ministro de economía de la provincia de entonces. No se que tendríamos que hacer nosotros”.

“Una deuda de más de 500 millones de pesos, en plena pandemia es de una enorme irresponsabilidad y falta de empatía. La situación es alarmante y corre riesgo la autonomía municipal y la sustentabilidad de la ciudad” expresó el jefe de Gabinete.

“Necesitamos que desde el gobierno provincial respondan con hechos concretos. Porque después salen en los medios contando el cuento de Alicia en el país de las Maravillas, y en realidad nos meten a todos en un juego perverso de mentiras que se parece más a aquella historia que nos contaban de niños, la del pastorcito mentiroso. Llega un día, en el que después de tanto mentir, ya no les cree más nadie” finalizó Mario Daniele.