Vecina de Ushuaia denunció un intento de estafa telefónica con la reparación histórica 

Una vecina de Ushuaia denunció en sus redes sociales el intento de estafa telefónica hacia su madre, una jubilada de 90 años a quien la llamaron bajo el pretexto de "cobrar la reparación histórica" de la ANSES.

Como ya ha sucedido en otras oportunidades, los delincuentes se hicieron pasar por personal de la ANSES comunicándose al teléfono fijo de la jubilada. "Hoy llamaron al teléfono fijo a mi abuela de 90 años alrededor de las 14:30, y cómo ella no entendió que le pedían, y tiene la suerte que mi mamá le hace los tramites, les respondió que hablen con su hija por lo que le pasó su número de celular y nombre. A la media hora le mandaron esos mensajes de las fotos al Whatsapp", contó ayer Ana Biott.

"A pesar de no responderle, como a las 20;30 la llama y le explica que tiene que ir al cajero a generar un código para poder cobrar la reparación histórica de mi abuelo, que aparte de escribir mal su nombre, él falleció en 1977!!!", explicó la vecina.

En tanto, señaló que "por más que mi mamá les respondía que no podía ir, que mañana se acercaba a ANSES, insistía que eran de Nación, que tenía que generar un código en el cajero para después darle un turno para que vaya a las oficinas. Que parecía que no quería cobrarlo, porque obvio que mi mamá sabía que era una estafa, y le seguía inventando escusas para ver hasta donde llegaba. La señora terminó enojada, diciéndole que se notaba que no quería cobrarlo y le cortó".

"Sinceramente me cuesta entender, como existen personas tan desalmadas, de querer estafar de ese modo a abuelos, que muchos sobreviven el día a día con su jubilación, mintiéndoles e ilusionándolos con esa mentira, para luego vaciarles sus cuentas bancarias", reprochó Biott.

"Cuidemos a nuestros padres y/o abuelos de este tipo de delito. Nunca, ninguna entidad, le va a pedir que se dirija al cajero a hacer algún tipo de tramite", aconsejó la vecina.