Intendentes firman convenio para financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo 

Los intendentes, Walter Vuoto, Martín Perez de Río Grande, y Daniel Harrington de Tolhuin, firmaron un importante convenio con el Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié, para acceder a un financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con el fin de implementar una planta de clasificación de los residuos que mejorará la gestión y su disposición final.

Tras el acuerdo, el Ministro de Nación expresó que "estamos ante una situación histórica, al dar un marco de solución a los residuos sólidos urbanos de esta hermosa provincia de Tierra del Fuego".

En este sentido, afirmó que "vamos a seguir trabajando para ultimar los detalles técnicos para tener la carpeta lista y entregársela al BID. Esperamos la segunda partida del crédito para poder hacer esta planta para toda la provincia de Tierra del Fuego y hacer 20 plantas más en todo el país".

Cabandié señaló que "esto es generador de empleo, por eso hablamos de economía circular. Esto genera mucho empleo verde, tenemos que empezar a tener la apertura suficiente y concebir que desde la agenda ambiental también somos generadores de empleo".

Por su parte, Vuoto afirmó que “no es casual que estemos hoy en vísperas del Centenario de la ciudad hermana de Río Grande haciendo un anuncio que va a cambiar radicalmente el futuro de nuestros jóvenes, de nuestras futuras generaciones por los próximos años. El ministro Juan Cabandié, junto a los equipos técnicos de las tres municipalidades han venido trabajando el último año y medio en un proyecto integral con los tres municipios y hoy se firma y se da el puntapié inicial para construir las tres plantas modulares de tratamiento de residuos sólidos en las tres ciudades, con una inversión de más de 10 millones de dólares para resolver el problema de los residuos definitivamente de Río Grande, Ushuaia y Tolhuin. Eso tiene que ver con una mirada federal de un país que empezó a ponerse de pie y a recuperarse”.

En relación al convenio, Vuoto destacó que el mismo “va a cambiar la historia definitiva de las ciudades, dando vuelta 30 años de historia, donde una provincia con tres municipios no pudo lograr un acuerdo para solucionar un tema tan sensible como es la generación de residuos. Hoy por fin damos ese puntapié inicial. No es casual y no fue magia. No es casual que las ciudades están gobernadas por dirigentes como Martín, con todo un equipo que puso en discusión lo ambiental, o la gestión de mi amigo Daniel, que puso en valor la agenda ambiental, el desarrollo sustentable y sostenible, con la gente adentro. No es casual que tengamos un ministro como Cabandié”.