Fin al barbijo al aire libre: "La no obligatoriedad es justamente eso, que no es obligatorio" dijo Vizzotti 

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, defendió hoy la medida de poner fin a la obligatoriedad de utilizar barbijo o tapabocas al aire libre, como parte del paquetes de medidas de flexibilizaciones anunciadas ayer por la cartera sanitaria.

La funcionaria brindó una conferencia de prensa en donde respondió diferentes preguntas de la prensa, luego de que se anunciara un paquetes de medidas que lleva al país casi a la normalidad, antes de la pandemia del coronavirus.

En relación a los anuncios realizados sobre la no obligatoriedad del uso del barbijo al aire libre, indicó que "la no obligatoriedad del barbijo es justamente eso, que no es obligatorio, no es que se recomienda no usarlo".

"La situación epidemiológica es indiscutible, es óptima, estamos en un momento donde no estábamos hace un año en relación a la circulación viral, a las muertes y a las internaciones" sostuvo la funcionaria nacional.

Respecto de la no utilización del barbijo o tapabocas al aire libre, las provincias de Salta y Jujuy se mostraron contraria y dijo que se continuará con esa medida. "No vamos a adherir a la medida y tenemos motivos epidemiológicos para hacerlo. Se ha diagnosticado una cepa MU en el norte de la provincia y en segundo lugar tenemos dos Deltas confirmados", dijo el ministro Salud Pública de Salta, Juan José Esteban.