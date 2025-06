Francos sobre Cristina López: “Le queda grande el cargo de senadora nacional”

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se refirió este viernes al fuerte cruce que protagonizó con la senadora fueguina Cristina López durante la sesión del jueves en el Congreso, y afirmó que a la legisladora “le queda grande el cargo”.

“Lo de la senadora López me pareció totalmente fuera de lugar. Le queda grande a esta señora el cargo de senadora nacional”, expresó el funcionario nacional en declaraciones a Radio Splendid.

El enfrentamiento entre ambos se dio durante el informe de gestión presentado por Francos ante la Cámara alta, donde la senadora kirchnerista lo tildó de “mentiroso”, lo que generó una airada respuesta y la posterior retirada del jefe de Gabinete del recinto.

En diálogo con Radio Mitre, explicó que "la sesión se estaba desarrollando normalmente, la oposición siempre cuestiona y es normal que así sea y yo me presto al debate y al diálogo", sin embargo López "ni bien comenzó su intervención, me llamó mentiroso".

"La verdad que yo no miento, contesto desde mi posición política y con datos del gobierno, le pedí una interrupción, no me lo dio, le pedí al presidente que se rectificara, el presidente no conseguía hacerla callar y seguía a los gritos", dijo.

López, trabajadora del Concejo Deliberante de Ushuaia y esposa del legislador kirchnerista, Juan Carlos Pino, ingresó a la banca en diciembre del 2023, tras la escandalosa muerte del senador Matías Rodríguez. El deceso del parlamentario, hizo que su vida política diera un giro de 180 grados, aunque siempre manteniendo a la militancia en el espacio que tiene junto con su marido en San Martín, entre Piedrabuena y Don Bosco.