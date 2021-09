Entregaron 25 viviendas PROCREAR en Ushuaia

El intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, encabezó en la Sala Niní Marshall de la Casa de la Cultura junto al ministro de Territorial y Hábitat de la Nación, Jorge Ferraresi y al secretario de Hábitat, Santiago Maggiotti, el acto de entrega a vecinos de la ciudad de 25 viviendas del PROCREAR y 25 créditos de la operatoria Casa Propia para construcción de viviendas.

Durante la entrega, el Jefe comunal valoró que “si hoy podemos estar entregando viviendas y créditos para construir sueños se debe claramente a que hay un Estado nacional que está pensando en cada uno de los ushuaienses”.

Además, anunció que “están viniendo 300 nuevas viviendas en el marco del PROCREAR, obra que va a empezar en octubre, y la segunda etapa de la urbanización General San Martín que vamos a estar anunciando”.

Vuoto destacó que “esto habla de un Gobierno y un Presidente con mirada federal que nos observa permanentemente, y de un Estado municipal que decidió hacerse cargo de la cuestión habitacional”.

El intendente enfatizó que “con las 400 viviendas que vamos a entregar, más las 300 viviendas que vamos a construir, más los mil créditos que vamos a dar, la Municipalidad va a construir más de 2 mil viviendas cambiándole la vida a otras tantas familias”.

“Esto no tiene que ver con magia, no se hace de la noche a la mañana, los recursos no aparecen solos y las casas no se construyen de un día para el otro. Esto tiene que ver con un Estado municipal que trabaja, con un Concejo Deliberante que acompaña, de un colectivo que viene trabajando, y sobre todas las cosas con las decisiones de un Gobierno federal que vio que en 4 años no se construyó una sola vivienda en Ushuaia y hoy estamos pensando en por lo menos 2 mil”, concluyó Vuoto.