Violencia de género: Del Corro amplió la denuncia contra Trentino y pidió medidas restrictivas

La ex asesora del legislador de FORJA, Emmanuel Trentino , Amanda Del Corro, decidió ampliar la denuncia por violencia de género, al tiempo que le pidió a la Justicia medidas restrictivas en contra del parlamentario. La denuncia fue radicada en la Comisaría de Género y Familia y enviada al Juzgado N°3 de Ushuaia.

En declaraciones al programa Laberintos de Radio Provincia Ushuaia, la ex ministra de Educación durante el gobierno de Fabiana Ríos contó ayer que mantuvo una audiencia con el Fiscal Mayor “con quien hablé más de una hora” sobre la denuncia presentada contra Trentino, sobre los hechos ocurridos el pasado sábado 16 de octubre en un local partidario, donde el legislador habría citado a sus asesores y habría cometido violencia de género contra ella.

“Esto tiene sus momentos, hay momentos de silencio, de angustia, serenidad, pero en todas esas instancias nunca dudé en denunciar” dijo la ex legisladora quien además informó que pidió una ampliación de la denuncia bajo “carácter de reserva”.

Consultada sobre los motivos que la llevó a denunciar a Trentino, Del Corro sostuvo que las discusiones en la política “son un espacio de debate, de discusión, de intercambios de ideas y opiniones, que la sé bien porque he estado en funciones del Poder Ejecutivo y luego en una banca legislativa”, pero “jamás una discusión pasó el límite del respeto a la persona, y no solamente como sino como personas y mucho menos una extralimitación manifestada en violencia, que nunca viví eso en la Legislatura”.

“No es una situación aislada, es una manera de comportarse y esto fue un extremo, sin dar detalles. Quienes me conocen ante las situaciones limites me sostengo, no tengo una reacción impulsiva. Y me sostuve, salí de ahí tranquila (cuando salió del local partidario), pero el problema es cuando una queda sola o en la contención de la familia. Y luego situaciones aún no habiendo sido agredida físicamente, el malestar se puede sentir de una situación así de muchos nervios, el no poder dormir, y de hecho pedí medidas restrictivas a raíz de esa situación”, explicó Del Corro, quien se desempeñaba como asesora de Trentino desde su asunción en la banca y aseguró que con el legislador "no hemos vuelto a tener contacto".

"He ampliado la denuncia y he pedido medidas restrictivas porque fue violento, fue difícil y hay amenazas", reveló y aclaró que la denuncia sólo recae sobre el legislador.