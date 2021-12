Un yate ultra millonario está varado en Ushuaia porque perdió una de sus anclas

La lujosa embarcación no puede continuar su viaje a la Antártida ya que perdió una de sus anclas y Prefectura Naval Argentina no le permite navegar.

La lujosa embarcación "La Datcha", valuado en 100 millones de euros no puede realizar u viaje inaugural a la Antártida porque perdió una de sus anclas durante las maniobras realizadas en los alrededores del puerto de la ciudad de Ushuaia.

El primer yate rompehielos del mundo ruso se encuentra demorado en la capital de Tierra del Fuego desde mediados de este mes, debido a que la legislación marítima impide la navegación en esas condiciones."Por normas internacionales, la Prefectura Naval Argentina no le permite navegar sin un ancla. Es un tema de seguridad del barco. Hasta que no la recuperen o traigan otra, no pueden zarpar", explicó a Télam Roberto Murcia, presidente de la Dirección Provincial de Puertos (DPP).

El funcionario mencionó que mientras la tripulación soluciona el inconveniente, el yate fue autorizado a permanecer en rada, en inmediaciones del muelle fueguino, durante los momentos en que no pueda estar dentro del puerto debido a la presencia de otros buques.

Por su parte, la tripulación del buque contrató a una empresa privada de la ciudad que opera con buzos y drones submarinos para intentar recuperar el áncora. "Están utilizando un Zódiac de la propia embarcación para recorrer el lugar e intentar dar con el ancla. La empresa les proporciona el personal para operar un drone tipo ROV liviano con capacidad para sumergirse hasta 150 metros y con cámaras, luces, y otros accesorios para relevar estructuras en el fondo del mar", agregaron los voceros consultados.