Se incendió un pozo petrolero en Caleta Olivia

Hasta el momento no se registraron personas heridas o víctimas fatales del voraz incendio en un pozo petrolero. Bomberos, expertos y Defensa Civil de Santa Cruz trabajan en el lugar.

Un voraz incendio se produjo este viernes sobre un pozo petrolero de Caleta Olivia, en Santa Cruz, el cual es operado por la empresa petrolera Compañía General de Combustibles (CGC), que informó que hasta el momento no hay personas heridas o víctimas fatales.

El ígneo se desarrolló en horas de la tarde y el fuego, sumado a la densa humadera se pudo observar en la localidad santacruceña, que encendió sus alarmas debido a que en la zona donde se encuentra el pozo se registran fuertes vientos.

Si bien se ubica en una zona despoblada, los fuertes vientos comenzaron a extender el fuego hacia el este, generando un frente activo de aproximadamente 2.5 km. Desde el portal santacruceño La Vanguardia Noticias revelaron que el fuego también alcanzó unos pastizales.

"Más allá de la batería TP-174 que se encuentra a 3 km al sur-oeste del fuego, y que no corre ningún riesgo de ser alcanzada, no existen instalaciones o plantas cercanas que puedan estar en peligro y complicar la situación. Tampoco hemos tenido afectación alguna de personal de la compañía o de otras personas vinculadas o no a la operación. Actualmente se encuentran trabajando en la zona recursos propios de maquinaria pesada (2 motoniveladoras y 2 retroexcavadoras), al igual que 4 motobombas y 4 camiones cisterna de 35 m3 de capacidad cada uno. El personal se encuentra equipado con mochilas de aspersión y equipos bate fuego", informó la compañía en un comunicado.