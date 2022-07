Habrá trasladado al Cerro Castor por la "Fiesta del Invierno 2022" a 1100 pesos 

Para la “Fiesta del Invierno 2022” desde el Instituto Fueguino de Turismo, junto a los organizadores, brindaron recomendaciones vehiculares para transitar en la ruta e informaron sobre los traslados dispuestos por la Asociación Fueguina de Agencias de Viajes y Turismo para el sábado a partir de las 12 horas desde el Puerto de Ushuaia hacia el Cerro Castor.

El director de Promoción Turística, Martín Bianchi indicó que “es importante tener en cuenta las recomendaciones en torno a los cuidados en la ruta y que la comunidad conozca que a través de AFUVYT se brindará un servicio especial de traslados con una tarifa promocional, con reserva previa, para que para que todos disfrutemos de este evento”.

En torno a las recomendaciones vehiculares recordaron la obligatoriedad de cubiertas de invierno, el uso del cinturón de seguridad, no estacionar en lugares no habilitados, no ingerir bebidas alcohólicas si manejas, contar con toda la documentación reglamentaria, “también estamos incentivando a las familias o amigos a que compartan vehículo, así disminuimos el tránsito en la ruta”.

Cabe mencionar que en relación a los traslados dispuestos para el 9 de julio por la Asociación Fueguina de Agencias de Viajes y Turismo, los mismos saldrán desde el Puerto de Ushuaia a las 12 y 15:30 horas y el regreso será a las 20 horas desde el Cerro Castor hacia el estacionamiento del Puerto de Ushuaia. Para acceder a este servicio, que tiene un costo de 1100 pesos, deberán reservarlo previamente al 02901-611797.

Por otro lado, Bianchi se refirió a la concientización ambiental que enmarca este evento “junto con Cerro Castor y una empresa de saneamiento ambiental se dispondrá en todo el predio depósitos de residuos reciclables y no reciclables, colilleros y recipientes para juntar tapitas. Los organizadores estamos comprometidos con el cuidado del ambiente, pero necesitamos también el compromiso de la comunidad para sumarse a esta acción y cuidar nuestros espacios naturales, invitamos a todos a usar los tachos de residuos y llevar su vaso”.

Por último el referente del INFUETUR sostuvo que “contamos con dos ingresos para la Fiesta, uno es por la base de Cerro Castor y el otro es un ingreso peatonal por el Centro invernal Las Cotorras”. “Recordemos que este año son dos días que estaremos realizando esta celebración, donde el domingo desde las 16 horas los esperamos para disfrutar las proyecciones de FICMUS, degustaciones y muchas sorpresas más; por lo que solicitamos precaución a la hora de trasladarse a disfrutar de la Fiesta”, finalizó.

El evento se realizaba antiguamente en la ciudad con la bajada de antorchas, sin embargo en los últimos años las autoridades decidieron trasladarlo al Cerro Castor dificultando el traslado de cientos de familias y caos vehicular sobre la ruta 3.