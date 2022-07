La Comunidad del Sobral reclama por clases y respuestas del Ministerio de Educación

Mediante una nota dirigida al Ministerio de Educación dela Provincia, la comunidad del Colegio José María Sobral (CPDJMS) reclamó a las autoridades una solución al problema de calefacción y aseguraron que en el último mes "cada estudiante, no ha tenido clases, prácticamente".

En la carta la comunidad, representada por padres, docentes y no docentes, estudiantes, esperan que en el retorno de clases el 1 de agosto se vuelva a tener clases con normalidad o piden un espacio para poder cumplir con el derecho constitucional sobre el acceso a la educación.

LA CARTA A LA MINISTRA DE EDUCACIÓN ANALÍA CUBINO

Sra. Ministra de Educación D.I. Analía Cubino:

Los y las abajo firmantes: personal docente y no docente, familias y estudiantes del Colegio Provincial Dr. José María Sobral, de la ciudad de Ushuaia, nos dirigimos a Ud. a fin de dejar expuesta la inmensa preocupación por la situación edilicia de nuestra institución.

Desde la suspensión del dictado normal de clases, al no garantizarse la temperatura acorde a la época del año (además de otros puntos que en actas han quedado detallados como problemas eléctricos, con potencial colapso de las instalaciones, ascensor fuera de uso, nichos hidrantes inservibles, etc.), todo lo que a nuestra casa educativa se refiere, ha quedado fuera de eje.

Sabemos que los problemas edilicios y de infraestructura no son nuevos ni inéditos, muy por el contrario, algunos son de larga data y no fueron resueltos por quienes la antecedieron en la gestión educativa. Pero su origen no exime a su Ministerio ni al de Obras Públicas de la responsabilidad que el cargo que ocupan demanda ni del compromiso asumido con esta comunidad educativa en junio 2021.

Las y los estudiantes de los sextos años son las y los únicas/os que se encuentran recibiendo clases de manera cotidiana en el Colegio Eva Duarte (aunque, por el horario en el que disponemos de las instalaciones, hay espacios curriculares que no pueden tener). Aun así, manifiestan las y los jóvenes su interés y necesidad, por pertenencia, de regresar a la que es SU Casa de Estudios.

Pero la “suerte” es muy distinta para cada estudiante de primero a quinto año, que, como única alternativa propuesta por su cartera, vienen teniendo clases con alternancia, en cada turno, rotando los días que concurren, consiguiendo, cada tanto, coincidir con un/a docente quizás una vez por semana y, en varios casos no ver a otros/as en el mismo plazo. Esto, además, con la indicación de hacer hincapié en lo vincular y no en la oferta académica, por lo antes explicado.

Ahora bien: el próximo viernes, 15/07/2022, será el último día del primer cuatrimestre del año escolar. En él, la mitad del tiempo, no hemos podido tener clases con un mínimo de normalidad y el último mes, cada estudiante, no ha tenido clases, prácticamente.

El 1ro de agosto ¿nos encontraremos de nuevo para iniciar el segundo cuatrimestre? Y ante esta profunda preocupación e incertidumbre, las inquietudes son:

- ¿Estará la calefacción garantizada en todo el edificio, a fin de poder retomar la normalidad que nunca se nos debería haber sacado?

- En caso de que esto no sea posible ¿Tienen ya previsto qué ESPACIOS FÍSICOS nos darán para que cada joven tenga DERECHO a la EDUCACIÓN DE CALIDAD que garantizan la CONSTITUCIÓN NACIONAL, la LEY DE EDUCACIÓN NACIONAL 26.206 y la LEY PROVINCIAL DE EDUCACIÓN 1018?

- ¿Responderán ante toda la comunidad educativa en caso de no poder volver a nuestra casa?

- ¿Qué explicación le darán a cada estudiante, ante la quita de tiempo de aprendizaje, cuando, como Estado, como Gobierno, deben garantizarlo?

Por todo esto, y los plazos que vienen transcurriendo insustancialmente, es que nos vemos en la necesidad de pedir con voz firme y gran preocupación, que nos responda con certeza (toda la que en este tiempo nos fue negada, tanto a las personas adultas como a cada estudiante, de primero a sexto año) qué sucederá en quince días, qué debemos responder a nuestros/as alumnos/as y sus familias, que nos interpelan con justa razón, al ser el más frágil eslabón del sistema educativo.

Confiando, a pesar de haber apostado en vano reiteradas oportunidades, que será Ud. quien, al fin, ponga luz en medio de tanta desinformación reinante y RESUELVA DEFINITAMENTE la situación edilicia del CPDJMS.