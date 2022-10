AUDIO | Agustín Coto destacó la labor en la Convención: "Siempre se trabajó con respeto"

"Tres meses de trabajo, muchas propuestas nuestras que se pudieron plasmar y otras que no, y parte de la democracia es eso, en las mayorías, en las decisiones colectivas y creo que es eso es lo que hoy está en la Carta Orgánica. Habrá que ver de aquí en adelante un poco más de perspectiva, pero me parece en sí mismo la presencia de la gente muestra el trabajo terminado y no de uno u otro sino de los 14 convencionales", destacó el convencional de Republicanos, Agustín Coto, luego de la sesión de Clausura y Juramento, acto que puso el fin la Convención Constituyente Municipal.

Consultado por Ushuaia 24 acerca del trabajo durante las comisiones y sesiones sobre si hubo alguna presión por parte de sectores políticos, el convencional dejó en claro que "siempre hay ese tipo de cosas, ahora bien siempre se trabajó con respeto. Yo he tenido posiciones que quizás no fueron muy simpáticas para algunos sectores, como el artículo 219 del tema de la paridad de género y siempre fui tratado con respeto por todo el mundo y es importante para destacar".

Respecto a su continuidad política, teniendo en cuenta que Coto es la primera vez que desembarca en un cargo político fogonoeado por la creciente imagen del diputado Javier Milei, el republicano analizó: "Lo que me importa realmente es que el espacio que pertenezco que es “Republicanos” de Libertad Avanza sea que construya. No somos un espacio personalista, lo pensamos como un colectivo de personas por eso la lectura de estas cosas que quieren trabajar para hacer lo mejor de la ciudad y la provincia. No sé cuál será mi lugar ahí, si espero que para el año que viene nuestro espacio sea protagonista".