Por fuera de JxC, Stefani irá junto a Rossi en las elecciones para gobernador y vice

El diputado nacional, Héctor “Tito” Stefani y el exoncejal radical de Río Grande, Paulino Rossi, se presentarán juntos a las elecciones para gobernador y vice del próximo 14 de mayo, donde sus máximos contrincantes serán el actual gobernador, Gustavo Melella, y vice Mónica Urquiza, ambos con ambición de continuar en el poder.

“En el día de ayer se presentaron las candidaturas y en los próximos días estaremos presentando para todos los estamentos. En realidad, el proceso es el cierre el 30, pero como partida lo podemos hacer antes”, confirmó esta mañana la apoderada del PRO, María Eugenia Chiarvetto.

En declaraciones a FM Master´s, la republicana aclaró que el PRO no irá como parte de Juntos Por el Cambio: “Es una decisión que se tomó y un pedido del diputado Stefani entendiendo que se trabajo en el consenso y alianzas y esto terminó fracasando”, indicó.

“La realidad es que Juntos por el Cambio a nivel nacional y la provincia, en estos momentos por cuestiones que pasaron en el radicalismo y en nuestro espacio considerando que no era la mejor oferta electoral se toma la decisión, pero no desconocemos que somos partes de Juntos. Hoy se tomó esta decisión de Tito Gobernador”, amplió Chiarvetto.

Asimismo, sostuvo que el espacio de Stefani, “contiene a distintos radicales y otros espacios políticos para la conformación de las listas”, y no se descarta la posibilidad de unir al legislador y uno de los máximos referentes del radicalismo fueguino, Federico Sciurano, al ex concejal Oscar Rubinos, y al ex convencional Ramiro Requejado. Esto se terminará confirmando en los próximos días cuando cierren las listas.

“Se está hablando con todos los sectores y somos un espacio abierto” , dijo la referente para luego señalar que “Tito tiene el apoyo nacional y la idea es ser un espacio abierto donde todas las fuerzas se sientan representadas en este proyecto”.