Confirman la muerte de una niña de 6 años por dengue en Tucumán y suman 9 los decesos

El ex presidente y la presidenta del PRO cuestionaron al jefe de gobierno porteño por las elecciones en la misma fecha que la nacional. "Qué profunda desilusión" dijo Macri.

El Ministerio de Desarrollo Social aseguró que "no hay ningún tipo de meta de ajuste" con los planes sociales, pero sí un "ordenamiento, claridad y mejora de la trazabilidad y la transparencia".

Con el nuevo Plan de Pago de Deuda Previsional, quienes no llegan a cumplir con los 30 años de aportes tienen la posibilidad de regularizar su deuda previsional y acceder a la jubilación.

El candidato aseguró que de ser Presidente "si el Congreso me rechaza la dolarización no me voy a poner a llorar. Voy a hacer una consulta popular".