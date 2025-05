Milei cree que LLA ganará en octubre porque "los salarios reales son más altos y cada día hay menos pobres e indigentes"

En una entrevista con el canal de streaming Neura, el presidente Javier Milei se mostró optimista de cara a las elecciones legislativas nacionales de octubre, y aseguró que el avance de su espacio, La Libertad Avanza, es prácticamente inevitable. “Hay cada día menos inflación, la economía crece más, los salarios reales son más altos y cada día hay menos pobres e indigentes. Entonces, salvo que sean masoquistas y quieran que les vaya mal, el país tendría que quedar pintado de violeta”, afirmó.

Durante la entrevista, Milei también respondió con dureza a recientes declaraciones de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien había advertido sobre un posible default. “Las reflexiones de una mujer que no sabe sumar con un ábaco ni hacer un cero con un vaso, y que ha sido responsable de un desastre económico con sus dos gobiernos y el del títere, no es una opinión calificada”, disparó el mandatario.

En cuanto al escenario político y las recientes tensiones dentro de la alianza opositora, Milei se refirió a las negociaciones con el PRO: “Estamos de acuerdo en ir con un formato para ganar la provincia en septiembre y en octubre, estamos todos trabajando para pintar de violeta al país”, aseguró. Además, buscó bajar el tono a las diferencias con el ex presidente Mauricio Macri, luego de haberlo tildado de "llorón" días atrás. “No es el culpable de las atrocidades que hicieron en la campaña de la Ciudad de Buenos Aires”, señaló.

Finalmente, al ser consultado sobre la interna del peronismo, particularmente la disputa entre el kirchnerismo y el gobernador Axel Kicillof, Milei fue tajante: “Lo que hagan ellos me importa un rábano”.

Con su estilo provocador y una retórica cada vez más confrontativa, el presidente apuesta a consolidar su proyecto político de cara a un nuevo test electoral que será clave para el futuro de su gestión.