El apoderado de Republicanos Tierra del Fuego, Santiago Pauli, comunicó anoche la polémica de las Juntas Electorales que afectó al espacio en dos bancas de los concejos deliberantes al anularle 3 mil votos en las elecciones municipales del pasado 14 de mayo, por entender que los boletas eran de diferentes colores a las que debían presentarse bajo la ley electoral.

Frente a esto, Republicanos elevó una queja formal en disconformidad a la polémica medida adoptada contra el espacio cuyo referente a nivel nacional es el precandidato presidencial Javier Milei. Sin embargo, esa petición fue rechazada bajo el argumento que el espacio libertario utilizó una “estrategia engañosa para inducir al electorado a una confusión y luego conseguir la nulidad de esos votos por imperio de la ley”.

“Pero como no lo hizo, no solo violó el principio de equidad, si no que fue la propia agrupación la que, con esa astucia, vulneró la voluntad de los electores llamados a las urnas”, señala la respuesta de las Juntas.

“Desde estas Juntas, obligadas a cumplir con la ley, lamentamos profundamente que maniobras ilegales como éstas violenten la expectativa y la voluntad de los electores que confían en el sistema democrático, porque hoy, a la luz del ruido mediático alcanzado, hace sospechar que no estamos ante una simple impericia de la agrupación”, agregó.

Asimismo, las Juntas señalaron que “se conocen precedentes de boletas apócrifas emitidas por otros partidos, estrategia engañosa para inducir al electorado a una confusión y luego conseguir la nulidad de esos votos por imperio de la ley, pero que el propio partido haya sido quien imprimió, presentó para distribuir y repusiera en las mesas electorales las boletas apócrifas, es algo inusitado. Lo que, sin duda, debió desconcertar a las autoridades de mesa. La voluntad del electorado fue vulnerada por el partido que no cumplió las normas que lo habilitaron a participar”.

Tras esa resolución, Pauli utilizó sus redes sociales para comunicar que “rechazaron nuestra protesta formal contra el escrutinio. No reconocen error y nos acusan de malicia y de maniobras ilegales. Es decir, ellos atentan contra la democracia, pero los malvados somos nosotros. Esto es un escándalo”.

Por su parte, la legisladora electa por Republicanos TDF, Natalia Gracianía, catalogó la medida de las Juntas Electorales como "increíble". "Ahora resulta que @Rep_TDF vulneró la voluntad del elector, disculpen les recuerdo que el @JuzElectoralTDF fue quien anuló los votos. No pueden subestimar de esa manera la capacidad de elegir de 3000 fueguinos", rechazó.

En tanto, el partido Republicanos afirmó en Twitter que “la respuesta de las Juntas Electorales es un escándalo y una total falta de respeto a los fueguinos. Quédense tranquilos, esto no termina acá. Vamos a continuar apelando en cada instancia que sea posible hasta que haya justicia”.